BUNTOVNIJA OD MAJKE /

Neobrijani pazusi, goli outfiti i bunt: Evo kako danas izgleda Madonnina kći Lourdes Leon

Foto: Photolink/everett/profimedia
Biti kći jedne od najvećih pop ikona svih vremena zasigurno nije jednostavno, no Lourdes Leon (29), kći Madonne (67), od samih je početaka pokazala da ne želi igrati po tuđim pravilima. Umjesto života u sjeni slavne majke, Lourdes je izgradila vlastiti identitet – često kontroverzan, provokativan i daleko od očekivanja javnosti.
1 /24
Lourdes Leon (29), kći pop ikone Madonne (67), već godinama privlači pažnju javnosti svojim buntovnim stilom, provokativnim nastupima i otvorenim stavovima. Umjesto da živi u sjeni slavne majke, Lourdes je izgradila vlastiti imidž – često na rubu skandala.

Kao manekenka surađivala je s najvećim modnim kućama, a paralelno gradi i glazbenu karijeru pod imenom Lolahol. Kontroverze je izazivala neobrijanim pazusima na crvenim tepisima, izazovnim modnim kombinacijama i izjavama o nepotizmu, zbog kojih su je mnogi optužili da ne priznaje privilegije slavnog prezimena.

Poput Madonne, Lourdes otvoreno ruši društvene norme, progovara o seksualnosti i slobodi izražavanja, zbog čega je publika ili obožava ili oštro kritizira – ravnodušnih nema.

5.1.2026.
11:02
Irena Grgić
Nancy Kaszerman/zuma Press/profimedia
MadonnaLourdes Leon
