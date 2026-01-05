Neobrijani pazusi, goli outfiti i bunt: Evo kako danas izgleda Madonnina kći Lourdes Leon

Lourdes Leon (29), kći pop ikone Madonne (67), već godinama privlači pažnju javnosti svojim buntovnim stilom, provokativnim nastupima i otvorenim stavovima. Umjesto da živi u sjeni slavne majke, Lourdes je izgradila vlastiti imidž – često na rubu skandala.

Kao manekenka surađivala je s najvećim modnim kućama, a paralelno gradi i glazbenu karijeru pod imenom Lolahol. Kontroverze je izazivala neobrijanim pazusima na crvenim tepisima, izazovnim modnim kombinacijama i izjavama o nepotizmu, zbog kojih su je mnogi optužili da ne priznaje privilegije slavnog prezimena.

Poput Madonne, Lourdes otvoreno ruši društvene norme, progovara o seksualnosti i slobodi izražavanja, zbog čega je publika ili obožava ili oštro kritizira – ravnodušnih nema.