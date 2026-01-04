Kad prođu crna i plava: Nema tko se nije okrenuo za ovim dvjema ljepoticama iz Zadra

Prva vikend špica u 2026. godini pokazala je da Zadar i u zimskim mjesecima ima poseban šarm – osobito kada ga okupa sunce. Dok su se mnogi dijelovi Hrvatske ovoga vikenda probudili pod snježnim pokrivačem i u debelom minusu, Zadranke i Zadrani iskoristili su pravo zimsko sunce za šetnju gradom i uživanje u opuštenoj atmosferi središta grada.

Kave su se ispijale na terasama, ulice su bile ispunjene šetačima, a dobra volja i ležerni ritam jasno su dali do znanja da je nova godina u Zadru započela u znaku optimizma i stila. Iako su temperature bile niske, sunčani dan izmamio je brojne građane u đir, a gradska špica ponovno je postala mjesto susreta, razgovora i – modnog nadmetanja.

Posebnu pažnju fotografa privukle su dvije dame koje su središtem Zadra prošetale kao da su na modnoj pisti. U trendi zimskim kombinacijama, s upečatljivim sunčanim naočalama, toplim kapama i elegantnim crnim čizmama, crnka i plavuša pokazale su kako se i zimski styling može nositi s lakoćom i stavom. Njihov samouvjeren hod i usklađeni outfiti dodatno su uljepšali subotnju špicu, potvrđujući da Zadar itekako prati modne trendove – bez obzira na godišnje doba.

Prva špica u 2026. godini tako je još jednom dokazala da su Zadrani vjerni svojoj navici uživanja u svakom sunčanom trenutku, a gradske ulice, čak i usred zime, ostaju savršena kulisa za stil, druženje i dobar početak nove godine.

Galeriju iz Zadra donosi eZadar.net.hr