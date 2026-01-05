FREEMAIL
TUŽAN DAN U LONDONU /

Anthony Joshua prekinuo šutnju i oglasio se prije posljednjeg ispraćaja najbližih prijatelja

Anthony Joshua prekinuo šutnju i oglasio se prije posljednjeg ispraćaja najbližih prijatelja
Foto: Giorgio Viera/afp/profimedia
Anthony Joshua u nedjelju se oglasio prvi put nakon tragične prometne nesreće u Nigeriji u kojoj je izgubio dvojicu najbližih prijatelja. Joshua je prisustvovao posljednjem ispraćaju Sine Ghamija i Latifa 'Latza' Ayodelea, a dirljivom objavom na društvenim mrežama pokazao je da, unatoč vlastitoj boli, ostaje oslonac onima kojima je najteže.
1 /18
Anthony Joshua prvi se put javno oglasio nakon stravične prometne nesreće u Nigeriji u kojoj je izgubio dvojicu najbližih prijatelja. U Londonu, okružen ožalošćenim obiteljima, Joshua je prisustvovao posljednjem ispraćaju Sine Ghamija i Latifa 'Latza' Ayodelea, a dirljivom objavom na društvenim mrežama pokazao je da, unatoč vlastitoj boli, ostaje oslonac onima kojima je najteže.

Svega nekoliko sati prije ispraćaja, Joshua je prekinuo šutnju na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelio je dvije fotografije na kojima sjedi s majkom i članovima obitelji preminulih prijatelja. Na jednoj od slika, rođak drži uokvirenu fotografiju Sine Ghamija. Uz objavu je kratko napisao: "My Brothers Keeper" ("Čuvar brata svoga"), dodavši emotikone srca i vojničke kacige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @anthonyjoshua

Ova fraza, koja ima biblijsko podrijetlo, nosi duboku poruku o odgovornosti i nepokolebljivoj podršci prema onima do kojih vam je stalo. U kontekstu tragedije, Joshuina objava nije bila samo posveta prijateljima, već i zavjet da će se brinuti za njihove obitelji, što je i potvrdio svojim prisustvom na posljednjem ispraćaju.

5.1.2026.
9:48
Maj Gašparac
Giorgio Viera/afp/profimedia
Prometna NesrećaLondonAnthony JoshuaPosljednji Ispraćaj
