S modnih pista ravno u zagrljaj DiCaprija: Ovo je 24 godine mlađa ljepotica koja je zaludila Lea

Talijanska manekenka Vittoria Ceretti (27) posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti kao djevojka holivudske zvijezde Leonarda DiCaprija (51). No Vittoria nije nepoznato ime u svijetu mode – riječ je o jednoj od najuspješnijih manekenki svoje generacije.

Rođena 1998. godine u Italiji, Ceretti je već kao tinejdžerica započela međunarodnu karijeru, a danas iza sebe ima revije i kampanje za modne kuće poput Chanela, Diora, Versacea i Prade. Pojavljivala se na naslovnicama najvažnijih svjetskih modnih časopisa, a modni insajderi cijene je zbog profesionalnosti i autentičnosti.

Veza s DiCaprijem dodatno ju je stavila pod reflektore, no Vittoria i dalje ostaje fokusirana na karijeru, dok privatni život nastoji zadržati daleko od javnosti.