S modnih pista ravno u zagrljaj DiCaprija: Ovo je 24 godine mlađa ljepotica koja je zaludila Lea

Foto: Ovidiu Hrubaru/shutterstock Editorial/profimedia
Ime Vittorie Ceretti (27) posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje u medijima, ponajviše zbog njezine veze s holivudskom zvijezdom Leonardom DiCaprijem (51). No svesti Vittoriju samo na ulogu “djevojke slavnog glumca” bilo bi krajnje nepravedno – jer riječ je o jednoj od najuspješnijih i najutjecajnijih manekenki današnjice.
1 /23
Talijanska manekenka Vittoria Ceretti (27) posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti kao djevojka holivudske zvijezde Leonarda DiCaprija (51). No Vittoria nije nepoznato ime u svijetu mode – riječ je o jednoj od najuspješnijih manekenki svoje generacije.

Rođena 1998. godine u Italiji, Ceretti je već kao tinejdžerica započela međunarodnu karijeru, a danas iza sebe ima revije i kampanje za modne kuće poput Chanela, Diora, Versacea i Prade. Pojavljivala se na naslovnicama najvažnijih svjetskih modnih časopisa, a modni insajderi cijene je zbog profesionalnosti i autentičnosti.

Veza s DiCaprijem dodatno ju je stavila pod reflektore, no Vittoria i dalje ostaje fokusirana na karijeru, dok privatni život nastoji zadržati daleko od javnosti.

4.1.2026.
22:07
Hot.hr
Alessandro Galatoli/zuma/splashnews.com/splash/profimedia
Vittoria CerettiLeonardo Di Caprio
