Nova godina u Zagrebu započela sa stilom: Zgodne djevojke u bundama osvojile su špicu

Koje su životinje nacionalni simboli ovih država? Pazi! Pitanja su zahtjevna
Prva subota nove godine ponovno je pokazala zašto je zagrebačka špica mnogo više od obične gradske šetnje. Sunčano, ali hladno jutro izmamilo je građane u središte grada, a ulice oko Cvjetnog trga i Bogovićeve pretvorile su se u pravu modnu reviju na otvorenom.
Iz ormara su izvađeni pažljivo birani kaputi, elegantne čizme i zimski modni dodaci koji su strpljivo čekali svoj trenutak. Kombinacije su bile raznolike – od klasičnih, neutralnih tonova do odvažnijih krojeva i boja, no jedno im je bilo zajedničko: želja da se nova godina započne sa stilom.