Nova godina u Zagrebu započela sa stilom: Zgodne djevojke u bundama osvojile su špicu

Prva subota nove godine ponovno je pokazala zašto je zagrebačka špica mnogo više od obične gradske šetnje. Sunčano, ali hladno jutro izmamilo je građane u središte grada, a ulice oko Cvjetnog trga i Bogovićeve pretvorile su se u pravu modnu reviju na otvorenom.

Iz ormara su izvađeni pažljivo birani kaputi, elegantne čizme i zimski modni dodaci koji su strpljivo čekali svoj trenutak. Kombinacije su bile raznolike – od klasičnih, neutralnih tonova do odvažnijih krojeva i boja, no jedno im je bilo zajedničko: želja da se nova godina započne sa stilom.