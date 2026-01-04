FREEMAIL
TKO SE SVE POJAVIO? /

Nova godina u Zagrebu započela sa stilom: Zgodne djevojke u bundama osvojile su špicu

Nova godina u Zagrebu započela sa stilom: Zgodne djevojke u bundama osvojile su špicu
Foto: Pavao Bobinac (dosadni) Fotograf
1 /24
Prva subota nove godine ponovno je pokazala zašto je zagrebačka špica mnogo više od obične gradske šetnje. Sunčano, ali hladno jutro izmamilo je građane u središte grada, a ulice oko Cvjetnog trga i Bogovićeve pretvorile su se u pravu modnu reviju na otvorenom.

Iz ormara su izvađeni pažljivo birani kaputi, elegantne čizme i zimski modni dodaci koji su strpljivo čekali svoj trenutak. Kombinacije su bile raznolike – od klasičnih, neutralnih tonova do odvažnijih krojeva i boja, no jedno im je bilo zajedničko: želja da se nova godina započne sa stilom.

4.1.2026.
11:03
Hot.hr
Pavao Bobinac (dosadni) Fotograf
ZagrebšpicaSubota
Nova godina u Zagrebu započela sa stilom: Zgodne djevojke u bundama osvojile su špicu