Sjećate li se simpatične Elaine? Evo kako je život mijenjao omiljenu zvijezdu kultnog 'Seinfelda'

Julia Louis-Dreyfus (64) jedna je od najpriznatijih komičarki svoje generacije, najpoznatija po ulozi Elaine Benes u kultnoj seriji Seinfeld. Njezina priča svjedoči o talentu, upornosti i snazi duha, od odrastanja u bogatoj obitelji u kojoj se osjećala autsajderom, preko uspjeha u glumi, pa sve do suočavanja s teškom bolešću na vrhuncu karijere. Već od mladih dana Julia je tražila svoj izraz, a u 21. godini postala je jedna od najmlađih članica glumačke postave emisije Saturday Night Live, gdje je upoznala Larryja Davida (78), koji će imati ključnu ulogu u njezinoj budućoj karijeri. Upravo je u to vrijeme, tijekom studija, upoznala i svog budućeg supruga, glumca i komičara Brada Halla (67). Vjenčali su se 1987. godine te zajedno imaju dva sina, Henryja (33) i Charlieja (28).

Prokletstvo Seinfelda

Uloga Elaine Benes u Seinfeldu lansirala ju je uzvijezda. Elainein sarkastični humor, prepoznatljivi plesni pokreti i komični prikaz ljubavnih problema osvojili su publiku, a Julija je za tu ulogu osvojila Emmy, Zlatni globus i nagrade Ceha filmskih glumaca. Nakon završetka Seinfelda, suočila se s izazovima medijskog „prokletstva Seinfelda“, no Julia je uspješno nastavila karijeru serijama Nove avanture stare Christine i Potpredsjednica (Veep), gdje je postavila rekord osvojivši šest uzastopnih Emmyja za najbolju glavnu glumicu u humorističnoj seriji.

Dijagnoza

Na vrhuncu uspjeha, Louis-Dreyfus suočila se s dijagnozom raka dojke, koju je javno podijelila kako bi podigla svijest o bolesti. Tijekom liječenja zadržala je pozitivan duh, često koristeći humor, a u listopadu 2018. objavila je uspješan završetak terapije.

Danas Julia Louis-Dreyfus nije samo jedna od najnagrađivanijih televizijskih glumica, već i simbol izdržljivosti i inspiracije.