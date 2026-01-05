Ovo je Miss stražnjice kojoj je Messijeva supruga zabranila dolazak na utakmice

Brazilska manekenka Suzy Cortez, poznata po pobjedi na natjecanju za najbolju stražnjicu, nikada nije skrivala svoju golemu fascinaciju Lionelom Messijem. No, ono što je započelo kao vatrena podrška obožavateljice, ubrzo se pretvorilo u medijski skandal koji je uključivao provokativne fotografije, javne optužbe za ljubomoru i na koncu, blokadu na društvenim mrežama od strane samog nogometaša i njegove supruge Antonelle Roccuzzo.

Tko je Suzy Cortez?

Prije nego što je postala globalno poznata zbog svoje opsjednutosti Messijem, Suzy Cortez, pravim imenom Suzana de Almeida Cortez, već je izgradila ime u Brazilu. Rođena 1990. godine, ova fitness manekenka i sportska TV voditeljica dosegla je vrhunac slave 2015. godine, kada je ponijela titulu Miss BumBum Brazil. Natjecanje koje slavi najljepšu stražnjicu u zemlji donijelo joj je ne samo slavu već i unosne ugovore, uključujući snimanja za časopise poput Playboya i GQ-a. Svoju je globalnu dominaciju potvrdila i 2019. godine, osvojivši titulu Miss BumBum World. No, uz karijeru modela, Cortez je postala sinonim za strastvenu navijačicu Barcelone i, iznad svega, Lionela Messija.

Od vatrene podrške do crvenog kartona

Svoju ljubav prema argentinskom čarobnjaku Cortez je iskazivala na vrlo osebujan način. Društvene mreže preplavila je provokativnim fotografijama na kojima pozira u Messijevom dresu s brojem deset. Neke od objava bile su posebno smjele; na jednoj je dres Barcelone bio oslikan na njezinom golom tijelu, dok je na drugoj dres bio oblikovan u minijaturnu tangu kako bi proslavila njegovu petu Zlatnu loptu. Svoju je odanost ovjekovječila i trajnom tintom, tetoviravši Messijevo lice na preponama, kao i njegovo ime i broj dresa na drugim dijelovima tijela.

Takva vrsta pažnje, čini se, nije naišla na odobravanje u domu Messijevih. U travnju 2016. godine, Cortez je otkrila da su je i Lionel i njegova supruga Antonella Roccuzzo blokirali na Instagramu. Prema medijskim napisima, Antonella je postala ljubomorna zbog lavine provokativnih fotografija koje je manekenka upućivala njezinom suprugu.

Cortez je na blokadu reagirala s čuđenjem i javno prozvala Antonellu. "Bila sam potpuno šokirana kada sam to primijetila. Da mogu, poručila bih joj da se ne brine za mene, ja sam samo obožavateljica. Iznenađena sam da nije sigurnija u sebe", izjavila je tada za medije. "Pretpostavljam da je to samo zbog ljubomore. To je vrlo blesavo jer sam ja samo nogometna navijačica i ogromna obožavateljica Barcelone. Ovo je pretjerana reakcija."

Dodala je kako prati svega desetak ljudi na Instagramu, a Messi je bio jedan od njih. "Zašto bi me blokirao ako ima četrdeset milijuna pratitelja? Tada sam provjerila njezin profil i potvrdila da me i ona blokirala", zaključila je Cortez, odbacujući optužbe da je nogometašu slala privatne fotografije.

Skandal se nastavlja godinama kasnije

Iako je od početnog skandala prošlo nekoliko godina, čini se da netrpeljivost i dalje traje. Nakon što je "dobila košaricu" od Messija, Cortez je nakratko svoju pažnju usmjerila na njegovog tadašnjeg suigrača Gerarda Piquéa, objavljujući slične fotografije u njegovom dresu. Međutim, njezina fiksacija na Messija nikada nije nestala.

Nedavno, krajem 2025. godine, manekenka je iznijela nove optužbe, tvrdeći da joj je zbog intervencije Antonelle Roccuzzo zabranjen ulazak na utakmice Inter Miamija, Messijevog sadašnjeg kluba. Cortez je to iskustvo opisala kao ponižavajuće, tvrdeći da je obitelj Messi iskoristila svoj utjecaj kako bi je držala podalje od stadiona. Službenih komentara od strane Lionela Messija, njegove supruge ili kluba na ove tvrdnje nije bilo.