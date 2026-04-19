Je li ovo najzabavnija utrka u Hrvatskoj? Donosimo detalje: 'Želja nam je da postane tradicija'

Malo mjesto Biorine u Dalmatinskoj Zagori domaćin je nesvakidašnje i zabavne manifestacija koja već privlači veliku pažnju.

Na ideju o Spužijadi došli su lani, jer su željeli da njihovo mjesto posjetiteljima ponudi nešto novo i zanimljivo. Svatko je predložio neku ideju, a odluka je na kraju pala na - spuže.

"Želja nam je da ovo postane tradicija. S obzirom da se održavaju stvari poput bikijada, željeli smo mi sami u selu napraviti nešto", kaže za net.hr Marijan Abramović, predsjednik Kulturne udruge Sveti Jure Biorine.

A brojke pokazuju da su na odličnom putu. U subotu, kada je druga Spužijada održana, u mjestu se skupilo između 500 i 1000 posjetitelja, procjenjuje organizator. Neki od njih "potegnuli" su iz Splita, čak i Makarske, kako bi uživali u utrci puževa i neobičnim delicijama.

"Dok traje utrka, mi spremamo spuže na tri načina", kaže Abramović. "Jedan je bio klasični na kajganu s ljutikom i pancetom, drugi je bio na ražnju i treći na gulaš s purom."

A najviše su se tražili spuži na ražnju, ali i oni živi - za natjecanje.

'Sve zavisi od njega samoga'

Natjecatelji zapravo nemaju previše muke oko izbora puža za utrku. "Kandidata" je dovoljno pronaći u prirodi, a neki su donijeli i vlastite spuže iz uzgoja.

"Vinogradarski spuž je najčešći. Ali nema tu razlike niti je bitna veličina, sve zavisi od njega samoga", kaže Abramović o tome kako otkriti "spuža atletičara" koji bi mogao pobijediti.

"Sama staza je za 15 spuža. Prva tri idu dalje u natjecanje, s tim da smo imali takve 4 grupe, a bilo ih je 12 u finalu. Iz svake grupe su išla po tri", objašnjava Abramović.

Zanimljivo, utrka i nije toliko spora koliko biste pomislili na prvu. Spuž pobjednik obično se zna već nakon 10 do 15 minuta.

"Jer, to je staza duga 60 centimetara. Prvi spuž čak zna ići dosta brzo. Neki se i ne pokrenu ili se pokrenu za par centimetara", objašnjava Abramović.

Svatko, naravno, navija za svog spuža, a imaju i imena. Brzi i Žestoki samo su neki ovogodišnji spuži natjecatelji, a svojim vlasnicima mogu donijeti i vrijedne nagrade - 100 eura za prvo mjesto, 50 eura za drugo i 20 eura za treće mjesto.

Dobije se i pehar koji je, naravno, u obliku puža te zahvalnica za sudjelovanje.

Zabavno događanje Udruga će organizirati i iduće godine na proljeće. To je, naime, najbolje vrijeme za skupljanje puževa koji se tijekom ljetnih temperatura i suša sklone na sigurno. Šteta, jer upravo je to vrijeme kada se milijuni turista slijevaju u Hrvatsku. Tko zna, možda ih glas o ovoj simpatičnoj manifestaciji dovede u naše krajeve i ranije.