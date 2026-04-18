U Zagrebu prosvjedi, u Splitu lagana šetnja preko rive: Ovako danas uživaju stanovnici grada pod Marjanom

Više desetaka tisuća građana okupilo se u subotu na sindikalnom prosvjedu u Zagrebu, s kojeg su sindikalni čelnici upozorili na korupciju i zatražili veće plaće i mirovine, poručivši Vladi da će, ako se zahtjevi ne ispune, građani svoju ocjenu dati na parlamentarnim izborima 2028. godine. Dok se u glavnom gradu nezadovoljstvo prelijevalo ulicama uz transparente i poruke upozorenja, u drugom po veličini gradu u Hrvatskoj – sasvim druga slika i atmosfera.

Na splitskoj rivi, okupanoj suncem i proljetnim temperaturama, građani su dan proveli u laganom ritmu – šetajući, ispijajući kavu i uživajući u opuštenoj atmosferi. Turisti i domaći miješali su se među palmama i štandovima, dok je šušur podsjećao na vrhunac turističke sezone. Djeca su se igrala, prolaznici zastajali u razgovorima, a cijeli prostor odisao je bezbrižnošću i svakodnevicom lišenom političkih poruka.

Dok je Zagreb slao glasne zahtjeve vlasti, Split je, barem naizgled, živio svoju uobičajenu subotnju priču – uz more, sunce i lagani korak.

U galeriji pogledajte kako su Splićani i njihovi gosti proveli današnju suncem okupanu subotu