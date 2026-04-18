Moglo bi vas šokirati: Počela prodaja vrgoračkih jagoda, evo koliko košta kilogram

Ponuda voća i povrća u subotu ujutro na gradskoj tržnici u Šibeniku obilovala je salatom, kupusom, mladim lukom, jabukama i keljom, ali posebnu pozornost privukle su vrgoračke jagode, koje se prodaju po cijeni od osam eura po kilogramu.

RTL Danas ranije je izvještavao da je prva berba već počela. Na dalmatinskim tržnicama moglo ih se naći i prije tjedan dana.

"Sve što je došlo na tržnicu, prodano je uspješno i da je daleko više, bilo bi također prodano. Grčke jagode je ostalo, ali naša vrgoračka je sva prodana", kazao nam je tada Berislav Govorko, predsjednik Udruge Vrgoračke jagode.

Nova ambalaža, ali i cijene

Ove godine prepoznat ćete ih i po novoj ambalaži. "Bit će prepoznatljivo po zelenoj korpici, odnosno plitici kako se stručno kaže. Svim našim članovima udruge osigurana je korpica iz Italije, tako da su svi dobili i svi će zapakirati u zelenu korpicu", kazao nam je Govorko.

Osim u ambalaži, razlika se vidi i u cijenama. Proizvođači ističu da će cijena domaćih jagoda rasti ove godine te da nas više cijene na tržnice ne bi trebale iznenaditi. Tvrde da svoj utjecaj ima i globalna kriza, ali i pad broja stanovnika u vrgoračkom kraju te samim time i proizvođača. "Dolazi do poskupljenja gnojiva, poskupljena radne snage, gorivo sve utječe tako da su nam troškovi uvećani u odnosu na prošlu godinu", kaže Govorko.

Usporedbe radi, na istoj ovoj tržnici u Šibeniku, kilogram vrgoračkih jagoda u travnju 2024. godine mogao se kupiti za šest eura po kilogramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vrgoračke jagode stigle na tržnice, sad ih je jednostavnije razlikovati od uvoznih: 'Sve je prodano'