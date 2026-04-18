Dvije mlađe žene poginule u naletu vlaka u Slavonskom Brodu

U naletu vlaka u Slavonskom Brodu u petak u večernjim satima smrtno su stradale dvije osobe, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska navodeći kako je policijski očevid u tijeku.

Očevid je po pisanju lokalnih medija trajao dugo u noć, a stradale su dvije mlađe ženske osobe.

U petak oko 21,50 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske zaprimio je dojavu da je u Slavonskom Brodu, u blizini Ulice Dragutina Račkog, na pružnom prijelazu vlak naletio na dvije ženske osobe, koje su tom prilikom smrtno stradale.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i utvrđivanje činjenica i okolnosti o navedenom događaju.