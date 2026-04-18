Modne kombinacije na Korzu nikad ne razočaraju: Svi su gledali u damu u leopard štiklama
Proljeće je napokon stiglo u Rijeku, što se itekako osjeti po ugodnijim temperaturama, ali i vidi na razigranim i maštovitim modnim kombinacijama koje su preplavile gradske ulice. Slobodno vrijeme Riječanke i Riječani iskoristili su za opuštenu šetnju Korzom, uživajući u suncu i živahnoj atmosferi koja se ponovno vratila u grad.
Korzo se još jednom potvrdio kao svojevrsna modna pista na otvorenom: moglo se vidjeti svega: od popularnih tenisica koje dominiraju ležernim stilom do elegantnih cipela s visokim potpeticama koje su zaokružile sofisticiranije kombinacije.
Raznolikost stilova i proljetna energija nisu razočarali, već su dodatno naglasili šarm riječke svakodnevice, što je fotografirao fotoreporter Hrvoje Skočić.
