Omiljeni radijski glas: Evo kako je Ivana Mišerić izgledala na početku karijere

Nakon veće poslovne promjene, odnosno odlaska s Otvoreni radio na bravo! radio, popularna radijska voditeljica Ivana Mišerić otkrila je i sretne vijesti iz privatnog života - zaručila se!

Dok danas uživa u novom poslovnom i privatnom poglavlju, vrijedi se prisjetiti njezinog bogatog karijernog puta. Javnost ju najviše poznaje kao radijsku voditeljicu, no karijeru je započela na televiziji, prije nego što se u potpunosti posvetila radiju - mediju koji joj je, kako se kaže, “došao kao životni poziv”.

Također, vrijedi podsjetiti kako se godine 2011. pojavila se i na televiziji kao članica žirija RTL-ovog glazbenog showa "Hrvatska traži zvijezdu", gdje je zajedno s Goranom Lisicom Foxom i Tonyjem Cetinskim odlučivala o sudbinama mladih glazbenih talenata.