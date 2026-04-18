Tako to djevojke rade u Međimurju: Ljepotice iskoristile sunčano vrijeme i oduševile prolaznike

Sunčana subota izmamila je osmijehe na lica diljem Hrvatske, a brojne građane potaknula da slobodno vrijeme provedu na otvorenom. Nakon promjenjivih i hladnijih dana, stabilno i toplo vrijeme napokon je donijelo priliku za opuštanje na svježem zraku, što su mnogi itekako iskoristili.

Gradska središta diljem zemlje oživjela su već prijepodne. Terase kafića bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a šetnice i trgovi pretvorili su se u mjesta susreta, razgovora i smijeha. Uz šalicu kave, laganu šetnju i druženje s prijateljima i obitelji, građani su uživali u pravom proljetnom ugođaju.

Slične slike mogla su se vidjeti i u Međimurju, gdje su brojni građani iskoristili sunčano vrijeme za izlazak u centar grada. Šetnja glavnim ulicama, susreti s poznanicima i opuštena atmosfera obilježili su ovu subotu, koja je mnogima poslužila kao predah od svakodnevnih obveza.

Vedre prizore iz Međimurja zabilježio je fotograf Ivica Hozmec za eMedjimurje. Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.