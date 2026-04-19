Od obećanja mira do straha od svjetskog sukoba: Kako je 'mirotvorac' postao simbol globalne nestabilnosti

Sjećate se, Donald Trump svoju inauguraciju popratio izjavom o mjerilu vlastitog uspjeha.

"Svoj uspjeh ćemo mjeriti ne samo prema bitkama koje pobijedimo, nego i prema ratovima koje okončamo, a možda najvažnije, prema ratovima u koje uopće ne ulazimo."

Međutim, već nekoliko mjeseci kasnije, uslijedila je izjava

" Vratit ćemo ih u kameno doba, ondje gdje im je i mjesto."

Između mirotvorca i ratoborne retorike

Razlika između ovih riječi odražava jednu godinu i dva mjeseca Trumpove administracije, no u eri "alternativnih činjenica", moglo je izgledati kao da je protekao tek jedan dan.

U tom periodu, Trump je često verbalno pretvarao svoju administraciju u Ministarstvo rata.

"Odlučili smo postati woke i promijenili smo naziv u Ministarstvo obrane, pa sada imamo Ministarstvo rata," izjavio je.

S jedne strane, prikazivao se kao mirotvorac.

"To je ono što želim biti - mirotvorac i ujedinitelj."

Međutim, njegove prijetnje i ratoborne izjave ostavile su dojam drugačije.

"Nastavit ćemo bombardirati iz sveg srca," dodao je, naglasivši da mu je bitno "spašavanje života" i smatrajući da je spasio "desetke milijuna života." Strah od potencijalnog uništenja nije bio ništa manje učestao.

"Cijela bi zemlja mogla biti uništena u jednoj noći, a ta noć mogla bi biti već sutra navečer."

Rat, primirja i 'vojne operacije'

Nešto je tužno fascinantno u Trumpovim konstantnim prijetnjama s jedne strane i pokušajem stabilizacije situacije s druge. U ponedjeljak, njegov fokus bio je na uništavanju iranske civilne infrastrukture, u utorak prijetio je krajem cijele civilizacije, dok je srijeda donijela primirje.

Krajem veljače zajedno s Izraelom počinje rat s Iranom. Proglašena je pobjeda niti mjesec dana potom, iako je rat u suštini još bio u tijeku. Trumpov pokušaj redefiniranja terminologije bio je očigledan.

"Neću koristiti riječ rat, to možda nije dobro činiti. Ne vole riječ rat jer za nju treba dobiti odobrenje. Zato ću koristiti izraz vojna operacija, što to zapravo i jest."

Svjetska kriza je eskalirala nakon iranske blokade Hormuškog tjesnaca, situacija koja je brzo uzrokovala rast cijena energije čak i u SAD-u. Trump je tada okrenuo ljutnju prema saveznicima koji nisu htjeli poslati ratne brodove u tjesnac.

"Macron, čija se supruga prema njemu ponaša iznimno loše i koji se još oporavlja od udarca u desnu stranu čeljusti," prijetio je, dok je NATO nazvao "tigrom od papira."

Iako nije prvi put da Trump radi na destabilizaciji globalnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata, prijetnje koje je izrekao oko aneksije Grenlanda ostaju upečatljive.

"Mislim da ćemo ga dobiti, na jedan ili drugi način - dobit ćemo ga."

Od početka svog mandata, Trump je naredio vojne napade na nekoliko ciljeva širom svijeta, uključujući Venezuelu, militantne pozicije Islamske države u Siriji, Iraku i Nigeriji, Somaliji, hutiste u Jemenu, te ono što je nazivao brodovima koji prevoze drogu u Karipskom moru. Iran je također bio među ciljevima, i to u dva navrata.

Ponesen uspjehom Madurove otmice u Venezueli, Trump je krenuo u rat s Iranom, vjerujući da će biti jednostavnije. Međutim, svjetska kriza je buknula nakon što je Iran blokirao Hormuški tjesnac.

Trump je u međuvremenu osnovao tzv. Odbor za mir, alternativu UN-u, koji se sada bavi primirjem u Gazi.

"Morate razumjeti, ja sam okončao osam ratova," često ponavlja Trump, iako su ove tvrdnje često osporavane.

Između prijetnji i političke realnosti

Zastrašivanje, prijetnje, nepredvidljivost - sve je to taktika da Trump dobije što želi. Ipak u zadnjih nekoliko tjedana to se događa teže nego inače - rokovi za rat se pomiču, ciljevi su nejasni, a američka javnost sve više gubi strpljenje.

"Večeras mogu reći da smo na putu da ispunimo sve američke vojne ciljeve uskoro, vrlo uskoro", kazao je Trump

Prema novim anketama Ipsosa i Reutersa pola Amerikanaca misli da se rat u Iranu nije isplatio, još nepopularnija je bila i njegova svađa s papom, a nije pomoglo što je - usprkos njegovoj podršci - europski saveznik Orban ipak izgubio izbore. Vodeći rat koji zasad ne može dobiti - a ne može ga ni predati - Trump se nalazi u sve težoj situaciji i na domaćem terenu - dok se i ondje bliže izbori.