Macan prognozirao 'ružno suočavanje' za Trumpa: 'Ne znam tko je tu lud'

Stručnjak za strateško komuniciranje Krešimir Macan uoči PEP konferencije na Sveučilištu u Dubrovniku za Dubrovački dnevnik komentirao je promjene u političkoj komunikaciji.

Ističe kako se njezini alati i kanali znatno mijenjaju, ali da suština ostaje ista — birači i dalje biraju one za koje smatraju da će im donijeti bolji život.

Macan ocjenjuje i da različite društvene skupine danas konzumiraju različite medije, što dodatno fragmentira javni prostor i utječe na način na koji političke poruke dopiru do birača.

Trump bez filtera

Govoreći o suvremenim političkim komunikacijskim stilovima, Macan kao primjer navodi američkog predsjednika Donalda Trumpa, ističući da su takvi pristupi prije nekoliko godina bili teško zamislivi.

"Trump počinje previše lutati. Njegova šefica ureda znala je posao i znala kontrolirati da sve njegove ideje ne izlaze u javnost, no trenutačno je bolesna i nema tog filtera. Trump je takav autoritet među svojim ljudima da mu se oni ne usuđuju reći kad mu je nešto ludo i nema smisla. Zbog toga napravi poteze koji su nepromišljeni, a to izazove posljedice koje nije očekivao, pa ih onda pokušava sanirati.

Burze nikada nisu bile više, a situacija u Hormuzu uopće nije riješena — ne znam tko je tu lud. Bit će to jedno ružno suočavanje u jednom trenutku. Jer on je dobar u manipulaciji, ali manipulacija nikada nije dugoročno održiva", prokomentirao je Macan za Dubrovački dnevnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump se prepoznao u porukama pape Lava XIV. Ovo je njegov komentar na to