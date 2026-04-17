Trump postaje teret za europsku krajnju desnicu: Analitičari otkrivaju što je ubrzalo udaljavanje

Donald Trump sve je nepopularniji među europskom krajnjom desnicom i postao je politički toksičan i za vlastite ideološke saveznike u Europi. Iako su ga ranije pojedini desni populisti vidjeli kao važnog međunarodnog partnera, sada ga sve češće doživljavaju kao teret koji im može štetiti u domaćim političkim kampanjama, piše Politico.

Francuska političarka Marine Le Pen, prema riječima visokog dužnosnika Nacionalnog okupljanja, poručila je stranačkim kolegama: "Trebamo zadržati distancu". U stranci smatraju da bliskost s Trumpom može negativno utjecati na rezultat izbora, posebno jer birači u Francuskoj loše reagiraju na takvu povezanost.

Sličan oprez vidljiv je i u njemačkom AfD-u. Zastupnik Torben Braga upozorava da "u specifičnom kontekstu izbora to nije osobito obećavajući pristup", dok je Matthias Moosdorf na platformi X kritizirao odnos između Viktora Orbána i Trumpove administracije, rekavši da je "razmetljivo pokazivanje prijateljstva... visjelo poput mlinskog kamena".

Mađarski izbori zakomplicirali situaciju

Situaciju je dodatno zakomplicirao poraz mađarskog premijera Viktora Orbána na izborima, i to nakon što su Trump i američki potpredsjednik J. D. Vance otvoreno podržavali njegovu kampanju. Analitičari smatraju da je to, uz druge međunarodne tenzije, ubrzalo distanciranje europske desnice od Trumpa.

Ipak, neki i dalje brane suradnju s njim. Čelnica AfD-a Alice Weidel tvrdi da ne vidi problem u bliskim vezama i smatra da je Orbán vodio "vrlo dobru kampanju".

Nacionalno okupljanje u Francuskoj ipak je znatno opreznije. Visoki stranački dužnosnik ističe da "bliskost sa Sjedinjenim Državama u aktualnom kontekstu nije dobro prihvaćena kod birača", te da bi takva povezanost mogla štetiti stranci uoči izbora.

Distancirala se i Meloni

Talijanska premijerka Giorgia Meloni također se distancirala od Trumpa, osobito nakon njegovih napada na papu Lava, što je važno zbog njezine katoličke biračke baze.

Unatoč udaljavanju, dio Trumpove političke ostavštine ostaje prisutan u Europi. Viktor Orbán je, prema analizi, postavio model populističke politike snažan otpor EU institucijama, napadi na medije i vladavinu prava, koji su mnoge desne stranke već preuzele.

Kako zaključuje jedan bliski suradnik Marine Le Pen: "Treba nam velika država koja će voditi pobunu. Ako pobijedimo 2027., slijedit će i druge zemlje."

POGLEDAJTE VIDEO: U utorak završava primirje! Tadić za Direkt: 'Ironija je to što je pobjedu mogao imati bez problema'