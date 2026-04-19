ODJEKNULO JE /

Cijela Dalmacija bruji o onome što je Goran Vučevć napravio nakon odlaska iz Hajduka

Nakon što je Robert Graf i službeno preuzeo funkciju sportskog direktora HajdukaGoran Vučević je napustio klub. Dan nakon odlaska s Poljuda oglasio se na društvenim mrežama i napisao sledeću poruku:

"Osjećam potrebu da trebam nešto kazati ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao! Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići. Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to. I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj."

19.4.2026.
21:53
RTL Danas
Goran VučevićHajduk
