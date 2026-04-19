Vučević nakon odlaska iz Hajduka: 'Umoriš se od smanjivanja sebe i ljudi koji te ne cijene'

Nakon što je Robert Graf i službeno preuzeo funkciju sportskog direktora Hajduka, Goran Vučević je napustio klub.

Sada već bivši sportski direktor smijenjen je s funkcije već prije dva mjeseca, ali je ostao u na funkciji kao vršitelj dužnosti kako bi klub mogao funkcionirati. A sada se, par dana nakon službenog i konačnog odlaska, oglasio:

"Osjećam potrebu da trebam nešto kazati ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao!

Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići.

Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to.

I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj," napisao je Vučević na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, ovo je bio treći mandat Vučevića na mjestu sportskog direktora Hajduka. Osim toga je radio i kao trener splitskog kluba, te kao skaut Barcelone i sportski direktor Al Nassra.

Treći mandat obilježilo je neslaganje s trenerom Gonzalom Garcijom koji je doveden prije nego što je Vučević preuzeo funkciju, ali i nemogućnost produženja ugovora s najboljim igračem Markom Livajom.

POGLEDAJTE VIDEO: Je l' moguće da VAR ovo ne vidi? Pogledajte spornu situaciju s golmanom Hajduka o kojoj svi pričaju