FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŠTRO

Vučević nakon odlaska iz Hajduka: 'Umoriš se od smanjivanja sebe i ljudi koji te ne cijene'

×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

19.4.2026.
12:00
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što je Robert Graf i službeno preuzeo funkciju sportskog direktora Hajduka, Goran Vučević je napustio klub.

Sada već bivši sportski direktor smijenjen je s funkcije već prije dva mjeseca, ali je ostao u na funkciji kao vršitelj dužnosti kako bi klub mogao funkcionirati. A sada se, par dana nakon službenog i konačnog odlaska, oglasio:

"Osjećam potrebu da trebam nešto kazati ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao!

Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići.

Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to.

I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj," napisao je Vučević na svom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, ovo je bio treći mandat Vučevića na mjestu sportskog direktora Hajduka. Osim toga je radio i kao trener splitskog kluba, te kao skaut Barcelone i sportski direktor Al Nassra.

Treći mandat obilježilo je neslaganje s trenerom Gonzalom Garcijom koji je doveden prije nego što je Vučević preuzeo funkciju, ali i nemogućnost produženja ugovora s najboljim igračem Markom Livajom.

POGLEDAJTE VIDEO: Je l' moguće da VAR ovo ne vidi? Pogledajte spornu situaciju s golmanom Hajduka o kojoj svi pričaju

Goran VučevićHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike