Zbog ovih svjedočenja Srđan Mlađan opet sjedi na optuženičkoj klupi

Andrija Jarak i Dario Todorović nisu dugo dvojili kada su razmišljali kojim će epizodama otvoriti novu sezonu hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak'. U prve dvije epizode nazvane 'Rođeni ubojica' prate slučaj Srđana Mlađana i donose informacije nakon kojih je županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo optužnicu protiv Mlađana. Nakon emitiranja 'Dosjea Jarak' na platformi Voyo, pravosuđe je reagiralo.

"Kad smo počeli pripremati ovu temu znao sam koliko je važna i komplicirana. Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj", rekao je Andrija Jarak i dodao da je reakcija pravosuđa potvrdila da novinarstvo mijenja stvari u društvu.

Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL u petak 24. travnja.