Više od 100 tisuća građana dobiva novac na račune: Objavili kad kreće isplata

Isplata doplatka za djecu za ožujak 2026. godine počinje u srijedu 22. travnja, a primit će ga 101.681 korisnik za ukupno 212.880 djece, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak za djecu novčano je primanje namijenjeno potpori u uzdržavanju i odgoju djece, a pravo na njega ovisi o ukupnom dohotku članova kućanstva i ispunjenju drugih uvjeta propisanih zakonom.

Pravo na doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, kao i punoljetno dijete bez oba roditelja koje se redovito školuje.

Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno, u propisanom postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice te svota doplatka za djecu po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura.

