FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTAN SLUČAJ /

I Slovenci povlače HiPP proizvode zbog straha od otrova za štakore: Sumnja se na ucjenu?
Foto: RTL DANAS/Screenshot

Sumnjivi proizvodi navodno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke

20.4.2026.
12:53
danas.hr
RTL DANAS/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Slovenske trgovine Spara, Mercatora i Tuša preventivno povlače proizvode HiPP-a nakon što je u Austriji u staklenki te dječje hrane pronađen otrov za štakore, a proizvođač opozvao proizvod. 

Prema informacijama zdravstvenog inspektorata, sporni proizvodi nisu bili u prodaji u Sloveniji, prenosi agencija STA.

Potrošači koji su kupili ti dječju hranu trebali bi prije uporabe provjeriti jesu li proizvodi originalno zatvoreni. U suprotnom bi ih trebali baciti ili vratiti prodavaču, savjetuje slovenski inspektorat.

Preventivno povlačenje je naređeno nakon što su u Austriji, Slovačkoj i Češkoj pronađeni uzorci pozitivni na otrov za štakore. 

Spar Slovenija je iz medijskih napisa i od tvrtke Spar Austrija dobila informaciju da se ne može isključiti mogućnost da je u dječju hranu neovlaštenim otvaranjem unesena opasna tvar čija konzumacija može biti smrtonosna. 

Kako prepoznati sumnjive prizvode?

Sumnjivi proizvodi navodno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke, piše STA.

Potrošači trebaju obratiti pozornost na to je li oštećen ili otvoren poklopac, kao i na neobičan miris ili miris po pokvarenoj hrani.

Pri prvom otvaranju staklenke mora se čuti i karakterističan 'klik' zvuk, dodaje inspektorat.  Austrijska policija objavila je informaciju o otrovu u subotu navečer, nakon čega je izdala hitno upozorenje, a proizvođač je povukao proizvod.

O sumnjivim staklenkama izvještava se i iz Češke i Slovačke. Vlasti sumnjaju da se radilo o pokušaju ucjene proizvođača. 

POGLEDAJTE VIDEO Uzbuna zbog otrova za štakore u dječjoj hrani: Razgovarali smo s Hrvatima koji su kupili HIPP kašice

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike