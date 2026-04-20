Lika Club ima novog vlasnika: počinje novo razvojno poglavlje poznatog ličkog brenda!

Regionalni digitalni medij Lika Club, jedan od najprepoznatljivijih i najčitanijih ličkih online medija, službeno je promijenio vlasnika. Dosadašnji vlasnik, tvrtka XRPG Reality d.o.o., prodao je brend i operativno poslovanje tvrtki MTD Agency d.o.o., čime započinje novo razvojno poglavlje ovog etabliranog medija.

Ugovor o kupoprodaji potpisan je početkom 2026. godine, nakon razdoblja značajnog rasta i strateškog pozicioniranja medija, uključujući i ulazak u RTL digitalnu mrežu, najjaču mrežu regionalnih hrvatskih portala, te prelazak na novu domenu likaclub.net.hr.

Lika Club je osnovan 2014. godine te se tijekom godina profilirao kao jedan od vodećih regionalnih digitalnih medija u Hrvatskoj, s jakim fokusom na lokalne teme, ali i širi društveni, politički i ekonomski kontekst.

Među njegovim najznačajnijim postignućima ističu se osvajanje prestižne nagrade .eu Web Awards 2022. na europskoj razini, razvoj vlastite i inovativne mobilne aplikacije Lika App, što ga svrstava među rijetke regionalne medije s vlastitim digitalnim rješenjem, kao i višestruko korištenje sredstava iz europskih fondova za razvoj digitalnih projekata poput nacionalno vrlo zamijećenog video serijala “Zašto Lika?”.

Također, Lika Club je dugogodišnji član Hrvatske udruge digitalnih izdavača, vodećeg strukovnog udruženja za online medije i digitalno oglašavanje, čime dodatno potvrđuje svoju relevantnost i profesionalne standarde unutar industrije.

„Lika Club je postao snažan hrvatski regionalni medij s velikim regionalnim dosegom i utjecajem. Nakon više od desetljeća razvoja, dogodio se trenutak valorizacije našeg dosadašnjeg rada te je otvoren put za nove uspjehe ličkog medijskog brenda. Ponosan sam na svoj tim koji nastavlja procese razvoja, kao i na sve druge kolege koji su bili dio dosadašnjeg puta. Novom vlasniku želim uspješnu budućnost, te nastavak izgradnje razumne i inteligentne ličke misli.“ rekao je osnivač Lika Cluba, Ante Fumić.

Novi vlasnik, direktor MTD Agency d.o.o., uspješni poduzetnik Danijel Tušak, najavio je daljnje planove:

„Preuzimanje Lika Cluba za mene predstavlja strateški iskorak prema području medija, digitalizacije te daljnjeg razvoja modernih komunikacijskih platformi na ovom području. Planiramo dodatno ulagati u kvalitetan sadržaj, napredne tehnologije i širiti publiku, uz očuvanje ličke autentičnosti i snažnog lokalnog identiteta koji je ovaj medij godinama gradio. Kroz osvježenu strategiju cilj je pozicionirati Lika Club kao još snažniji regionalni, ali i relevantan nacionalni digitalni brend te ga dodatno ekstenzirati u različitim smjerovima, prema tržišnim potrebama i u skladu s vremenom u kojem živimo.“

Fokus na daljnji rast

Pod novim vlasništvom očekuje se daljnji razvoj digitalnih platformi, jačanje multimedijskog sadržaja te integracija s modernim marketinškim i medijskim kanalima. Poseban naglasak bit će na inovacijama u distribuciji sadržaja i monetizaciji, kao i na nastavku korištenja EU fondova za razvoj projekata.

Ova transakcija potvrđuje da i regionalni digitalni mediji, uz jasan razvoj i kvalitetan sadržaj, mogu izgraditi održivu vrijednost i otvoriti prostor za daljnji rast.

