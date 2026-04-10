KRALJICE

Hrvatske rukometašice nakon plasmana na Euro igraju još jednu utakmicu, evo kada i gdje je možete gledati

Hrvatske rukometašice plasirale su se na Europsko prvenstvo nakon što su u odlučujućoj utakmici svladale Finsku na gostovanju 32:18. Zadnju utakmicu u ovom kvalifikacijskom ciklusu, Hrvatska će igrati u nedjelju, 12. travnja protiv Kosova u Sesvetama, a izravan prijenos od 18 sati pratite na RTL 2.

U prilogu RTL Danas pogledajte što je nakon plasmana na Euro rekao izbornik naših rukometašica Ivica Obrvan.

 

 

10.4.2026.
20:36
RTL Danas
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaKosovoFinskaIvica Obrvan
