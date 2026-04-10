Novi sustav na granicama odmah stvorio gužve: Vozači ponegdje čekaju satima za ulazak u Hrvatsku

KRAJ PEČATIMA /

Pečat u putovnici otišao je u povijest. Od ponoći je počeo s primjenom sustav koji digitalno bilježi ulaske i izlaske državljana trećih zemalja na vanjskim granicama Schengena.

Stvorilo je to kilometarske kontrole na granicama, na gotovo svim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Prema podacima HAK-a na prijelazu Stara Gradiška čeka se oko sat vremena za ulazak u Hrvatsku. Najdulja čekanja su na Bajakovu, gdje se na ulazak u našu zemlju čeka oko tri sata, dok teretna vozila čekaju znatno dulje. Iz MUP-a su već prije pozvali sve putnike da se informiraju o novim pravilima prelaska granice.

Istodobno, s puštanjem u rad novog sustava za državljane trećih zemalja, u rad je pušten i sustav za evidenciju EU državljana. Osobno ga je testirao ministar Božinović, no kako je skenirao diplomatsku putovnicu, sustav mu je odbio ulazak u Hrvatsku. Sve se na kraju ipak riješilo.

RTL Danas razgovarao je s Franjom Alarom, samostalnim policijskim službenikom za nezakonite migracije PU brodsko-posavske, na graničnom prijelazu Stara Gradiška o tome kako je protekao dan kod njih te koliko je bilo vrijeme zadržavanja putnika. Više pogledajte u prilogu.