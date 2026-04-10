DP pozvao na lojalnost Trumpu, Miro Bulj oštro uzvratio: 'On je mali kanarinac u krletci Natenjahua'

"Nikada nisam imao neku veliku potporu", izjavio je američki predsjednik Donald Trump.

A ona jasna i nedvosmislena stigla mu je upravo iz Hrvatske, od Domovinskog pokreta. Oni su javnu kampanju protiv Trumpa, za koju tvrde da se vodi, proglasio antihrvatskom. A stranka Možemo njihovo je priopćenje nazvala podaničkim.

"Oni izravno traže od hrvatskih građana i politike da budu lojalni Trumpu ...Trumpu čiji potpredsjednik, kao i njegov sin, hodaju po regiji podržavajući Orbana, Vučića i Dodika koji su izvori nesigurnosti za Hrvatsku", poručila je Sandra Benčić.

DP: 'Trebamo iskazati poštovanje'

Domovinski pokret upire prstom u, navode, militantno ljevičarsko - globalističke politike. U priopćenju navode da politički akteri i oni koji oblikuju javno mnijenje, trebaju pokazivati poštovanje prema Trumpu, kao šefu najvažnije saveznice Hrvatske i vodećoj sili.

Iz HDZ ističu činjenicu da smo članica Unije i država NATO saveza.

"Naravno da je za nas svatko, tko je demokratski izabran, u bilo kojoj od naših savezničkih zemalja, netko s kime nastojimo razvijati odnose", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Oporba protiv Trumpa

Oporba u Saboru ističe da zbog rata na Bliskom istoku i inflacije na udaru su hrvatski građani.

"Za one politike koje mi zagovaramo i koje promoviramo, ova politika predsjednika Trumpa, a pogotovo izraelskog premijera Netanyahua, ne ide nam na ruku", poručio je Igor Peternel iz stranke DOMiNO.

"Hrvatska nema zašto biti lojalna Trumpu kada ga sav razuman svijet proglašava fašistom novog doba i vidi sličnost s Hitlerom u trenutku uspona", oštro je poručila saborska zastupnica Dalija Orešković.

"Donald Trump je mali kanarinac u krletci Netanjahua koji je doveo čovječanstvo pred rub Trećeg svjetskog rata", rekao je Miro Bulj.