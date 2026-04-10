U Saboru se posvađali zbog SAD-a: 'Ovo od Trumpa nisam očekivao...'

Na DP-ov poziv na iskazivanje poštovanja prema predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, i lijevi i desni oporbeni zastupnici u petak su uzvratili da bi svima, a posebno suverenističkim opcijama, na prvom mjestu trebali biti hrvatski interesi, a ne dodvoravanje bilo kome.

Iz Domovinskog pokreta ranije su pozvali političke i javne aktere na primjereno iskazivanje poštovanja prema čelniku "najvažnije saveznice" Hrvatske te ocijenili da je korištenje hrvatsko-američkih odnosa za unutarnje političke obračune "antihrvatsko i štetno djelovanje". Napomenuli su i da je američki narod na izborima dao legitimitet Trumpu i njegovoj politici, što bi trebalo biti "više nego dovoljan razlog" za minimum poštovanja prema njemu i državnoj administraciji.

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je da su Sjedinjene Američke Države i dalje najveći obrambeni saveznik RH dok postoji NATO i dok je Hrvatska članica NATO-a, no ukazao je da i u samom SAD-u postoji velik otpor dijela političke scene prema potezima svoga predsjednika.

"Stoga argument DP-a da bi zbog volje američkog naroda mi sad trebali podržavati svaki potez američke vlade nije logičan jer bi onda valjda zbog volje srpskog naroda trebali podržavati svaki potez Vučića, a zbog volje nekog drugog naroda svaki potez te vlade. Ne, mi se trebamo voditi interesima RH i ono što je dobro podržavati, a ono što nije dobro iznositi stav", ustvrdio je.

Benčić: 'Trumpov sin hoda po regiji podržava Orbana, Vučića'

Sandra Benčić (Možemo!) ocijenila je da takvo stajalište DP-a pokazuje "svu lažnost tzv. desnog suverenizma". Ne samo da je lažan, nego je i podanički, naglasila je.

"Traže od hrvatskih građana i politike da budu lojalni Trumpu, od istih tih građana koji izravno plaćaju u visokoj inflaciji cijenu Trumpovog rata u Iranu. Traže da budu lojalni Trumpu čiji potpredsjednik, kao i njegov sin, hodaju po regiji podržavajući Orbana, Vučića i Dodika koji su izvori nesigurnosti za Hrvatsku i hrvatske interese", rekla je.

Izrazila je očekivanje da će Hrvatska i u budućnosti imati dobre odnose sa SAD-om, no, kako je naglasila, u ovom trenutku politika koju vodi Trump ne ide u korist Europe ni Hrvatske.

"Ljudi koji tome podilaze rade kontra hrvatskih i europskih interesa", poručuje Benčić koja je u tom kontekstu kritizirala i predsjednika Mosta Nikolu Grmoju zbog nedavnog odlaska u Ameriku.

Grmoja: 'Lojalnost iskazujem samo dragom Bogu i hrvatskom narodu'

Unatoč Miloradu Pupovcu i Sandri Benčić hrvatski glas će se čuti u Washingtonu, Bruxellesu i bilo gdje drugdje, uzvratio je Grmoja. Što se tiče DP-ova poziva, naglasio je da lojalnost iskazuje "jedino dragom Bogu i hrvatskom narodu".

"Nikom drugom ne mogu, mislim da je to pogrešno i promašeno. A treba li Hrvatska surađivati sa svima, posebno s liderima najvećih svjetskih sila - treba, no to ne znači da se trebamo slagati sa svime što rade i da ćemo ikome biti lojalni, bio to Bruxelles, Washington, Peking ili neka druga sila", naglasio je.

Igor Peternel (DOMiNO), također je stava da hrvatski interesi trebaju uvijek biti na prvom mjestu. Pogotovo bi trebali biti suverenističkim opcijama, a ne dodvoravanje bilo kojem predsjedniku, pa makar i predsjedniku SAD-a, dodao je.

"Za one politike koje mi zagovaramo, ova politika Trumpa i pogotovo izraelskog premijera ne ide na ruku. Lako je pričati o ideologiji, no teško je objasniti građanima da moraju pristati na ovakvu inflaciju, cijene goriva i smanjenje svakodnevnih navika u smislu smanjenja kupovne moći, a trebali bi ozbiljnije razmišljati i o pitanju sigurnosti", rekao je Peternel koji priznaje da ovakvu politiku Trumpa nije očekivao.

Priopćenje vlastite stranke novinarima u Saboru nije htio komentirati Tomislav Josić. "Niti sam ga pisao niti pročitao, bolje da ja šutim, ne želim uopće o Trumpu govoriti", kratko je rekao.

