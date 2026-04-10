Oči cijele EU uprte prema jednoj zemlji! Tko će slaviti? Gjenero: 'Svima bi bilo lakše...'

Kad se Mađarska 2004. pridružila Europskoj uniji, malo tko je očekivao da će upravo ta zemlja biti zaslužna za jedan od rijetkih konsenzusa na razini Bloka. A taj je, da Unija u kojoj svaki glas jednako vrijedi složno razmatra ukidanje tog temeljnog načela, kako bi osigurala da bitne odluke ne budu talac jedne zemlje. Mađarske.

U 22 godine odrastanja u Europskoj uniji, Mađarska je od kapricioznog pubertetlije prerasla u iskusnog bullyja, prvenstveno zahvaljujući dugogodišnjem premijeru Viktoru Orbanu i njegovoj administraciji koja se ne libi svoje došaptavanje s Rusijom nazivati 'diplomacijom', a sabotiranje pomoći ratom pogođenoj Ukrajini zaštitom svojih 'nacionalnih interesa'.

U dosjeu Orbanove administracije nalaze se još, od recentnijih bisera, ucjena Hrvatske oko isporuke sankcionirane ruske nafte, podilaženje američkim interesima koji su u oprečnosti s interesima Europske unije i nedemokratske metode ugravirane u pravosuđe i Ustav zemlje, na štetu vlastitih građana.

Pad koji se priželjkuje

Osebujan bez konkurencije, Orban je poznat i po dramatičnosti koja opasno konkurira onoj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, s kojim je u dobrim odnosima, baš kao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U vlastitom europskom dvorištu, pak, Orban je poželjan koliko i vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca, a konstruktivan koliko i pregovori o iranskom nuklearnom programu.

Ništa čudno, stoga, da njegov pad visoko kotira na briselskoj ljestvici želja, a kuca li mađarski puls jednako, znat će se u nedjelju kada zemlja odlučuje između Orbanovog Fidesza i oporbene Tisze pod vodstvom proeuropski orijentiranog Petara Magyara.

Da bi smjena vlasti u Mađarskoj bitno relaksirala odnose unutar EU-a, smatra politički analitičar Davor Gjenero koji kaže, Orban sustavno ruši zajedničke europske politike i provodi model "neliberalne demokracije", zbog čega je njegova stranka Fidesz morala istupiti iz Europske pučke stranke.

Gjenero ipak dodaje, ozbiljniji problemi za EU počeli su nakon Putinove invazije na Ukrajinu i uvođenje sankcija Rusiji:

"Problem Unije je što je ona u svojoj strukturi doduše predvidjela mehanizme rješavanja problema kad se jedna zemlja sustavno suprotstavlja zajedničkim politikama. Zbog Velike Britanije bio je osmišljen sustav amsterdamskih mehanizama, ali ti mehanizmi mogu biti primijenjeni samo ako su sve ostale članice jedinstvene. Premijer Orban je, međutim, uz sebe imao uvijek barem jednu članicu Unije, koja je bila spremna spriječiti suspenziju prava glasa Mađarske. Sve odluke koje se ne donose tek kvalificiranom većinom unutar Europskog vijeća, nego konsenzusom, zato su sustavno bile ugrožene, a to je dramatično smanjivalo uvjerljivost europskih politika, prije svega zajedničke vanjske i sigurnosne politike."

Povratak na 'tvorničke postavke'

Zadnji atomi europskog strpljenja istopili su se upravo u trenutku kada je otkriveno da mađarski državni vrh važne informacije o odlučivanju unutar europskih tijela prosljeđuje Rusima argumentirajući to gotovo zapanjujućom ležernošću: mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó potvrdio je da redovito kontaktira ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova tijekom privatnih sastanaka EU-a, uz tvrdnju da odluke EU-a o energetici, automobilskoj industriji i sigurnosti izravno utječu na odnose Mađarske s partnerima izvan bloka.

"Da, o tim se pitanjima mora razgovarati s našim partnerima izvan Europske unije. Razgovaram ne samo s ruskim ministrom vanjskih poslova, već i s našim američkim, turskim, izraelskim, srpskim i drugima prije i poslije sastanaka Vijeća Europske unije. Ovo što kažem možda zvuči grubo, ali diplomacija se odnosi na razgovor s čelnicima drugih zemalja“, poručio je Szijjártó gotovo uvredljivom hladnoćom Europi koja koja ulazi u petu godinu napetih odnosa s Rusijom.

Gjenero kaže, svima bi bilo lakše kad bi se Mađarska jednostavno vratila na "tvorničke postavke" odnosno, na javne politike kakve je primjerice vodila u vrijeme prije 2015. godine, dok je Fidesz bio članica Europske pučke stranke.

"Ako bi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Tisza, stranka koja zapravo vraća Mađarsku na postavke Fidezs-a iz razdoblja prije 2015. godine, pobijedila Fidesz i projekt neliberalne demokracije, to bi bio velik uspjeh za sve zagovornike temeljnih zajedničkih europskih vrijednosti, dakle signal da je koncept političke i ekonomske integracije zasnovane na konceptu zaštite temeljnih prava, vladavini prava i slobodi kretanja ljudi, kapitala i roba, te na mirovnom poretku uspostavljenom nakon drugog svjetskog rata i danas vitalan", kaže Gjenero.

Varljive ankete i iscrpljeni model

Ipak, upozorava analitičar, valja biti oprezan s anketama koje redovno daju prednost mađarskoj oporbi. Posljednja od petka, objavljena u novinama Nepszava, govori da Magyarova stranka desnog centra Tisza uživa podršku 52% ispitanika, dok Orbanov vladajući Fidesz podržava njih 39%.

Gjenero kaže, treba imati na umu da dio biračkog tijela, i to onog koje podupire vladajuću opciju, sustavno "izmiče" iz istraživačkog uzorka. Podsjeća da su i ranija istraživanja podcjenjivala Fideszove izborne rezultate, a precjenjivala opozicijske iako, omjer snaga sada jest nešto drugačiji: osim Fidesza i Tisza, samo još dvije stranke imaju šansu proći izborni prag.

"Glavni problem mađarske parlamentarne arene generirala je Socijalistička partija Mađarske i njihov neuravnoteženi lider Ferenc Gyurcsány, katastrofalno neuspješan premijer iz razdoblja 2004-2009, koji po mnogo čemu naliči na hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića", kaže Gjenero te pojašnjava:

"Orban je napravio načelno dobru reformu izbornog sustava, smanjio je broj zastupnika i mješovitim sustavom osigurao da sustav daje prednost najvećoj pojedinačnoj stranci i osigurava postizbornu političku stabilnost. Orban je svoj utjecaj dugo crpio iz činjenice da je nakon neuspješne Gyurcsanyjeve vlade izvukao zemlju iz krize i osigurao bitno povećanje standarda srednje klase. Njegov model se, međutim, kroz 16 godina iscrpio, i danas ekonomske učinke donosi samo jedna politika, ona energetska, kojom je Mađarska do sada osiguravala diskontnu nabavu temeljnih energenata iz Rusije i profit koji je ostvarivala prodajom derivata po tržišnim cijenama.

Taj se model, međutim, iscrpljuje zaustavljanjem nabave nafte posredstvom naftovoda Družba, a jasno je da 2017. staje i uvoz plina iz Rusije posredstvom Turskog toka. Orbanov model zato je evidentno iscrpljen, ali je očito da samo to što bi nova administracija mogla otvoriti pristup Mađarskoj europskim fondovima, koji su Orbanovoj administraciji bili ograničeni, ne može kompenzirati gubitke koji Mađarsku tek očekuju, prije svega vezano uz energetiku", kaže analitičar.

Magyarov doprinos i plus za Hrvatsku

Prednost Petera Magyara u odnosu na Orbana je ta što Magyar sustavno inzistira na racionalnom diskursu, nastavlja Gjenero. Pomaže i to što dominantan dio mađarskog biračkog tijela nije euroskeptičan, upravo suprotno.

"Magyar je tipičan akter izrastao u vrijeme velikog proširenja Europske unije. Solidno je obrazovan i integriran u europske strukture. Njegova je karijera obilježena fenomenom "okretnih vrata” (revolving door). Karijeru je gradio i u javnoj upravi, i u korporativnom sektoru, a sada izravno ulazi u politiku. Zna kako se oblikuju javne politike, ima tim ozbiljnih obrazovanih ljudi oko sebe i konkurira za funkciju za koju je dorstao", mišljenja je Gjenero.

To, međutim, ne znači da nova administracija pod mlađahnim oporbenjakom ne bi naišla na izazove. Prije svega, tu bi bio izazov energetske politike. Dobra je vijest što je Magyarov tim u toj sferi dobro ekipiran, kaže Gjenero.

"Kao kandidat za ministra vanjskih poslova, a u Mađarskoj se politika energetske sigurnosti oblikuje unutar ministarstva vanjskih poslova, u Magyarovom timu je Anita Orban, koja je u razdoblju 2010-15. oblikovala politiku energetske sigurnosti, kao veleposlanica u ministarstvu vanjskih poslova. Nakon razlaza s administracijom premijera Orbana, napravila je impresivnu karijeru u korporativnom sektoru, najprije u Mađarskoj, a nakon toga na multinacionalnoj razini. Valja pretpostaviti da bi u slučaju smjene vlasti nova administracija uskladila mađarsku energetsku politiku s europskim prioritetima, dakle da bi se postepeno odrekla energetske suradnje s Rusijom. Za Hrvatsku je važno što bi se takva administracija morala osloniti na Hrvatsku kao regionalno energetsko čvorište", kaže Gjenero.

Odnosno, smjena vlasti u Mađarskoj vjerojatno bi značila i prekid zajedničkog projekta Srbije i Mađarske o produljenju naftovoda Družba do Pančeva iako, valja podsjetiti, Hrvatskoj već koristi što je Orbanova administracija neki dan sklopila dogovor s SAD-om o nabavi američke nafte i plina koji će se transportirati putem Janafa.

Zemlja čije ambicije nadilaze puki geopolitički položaj

Predsjednik Donald Trump ponovno je u petak pozvao Mađare da glasaju za Orbana. Svega par dana nakon što je zemlju posjetio njegov potpredsjednik JD Vance, a ranije ove godine i glavni državni tajnik Marco Rubio. Ovakav angažman američke administracije oko izbora u jednoj zemlji rijetko se viđa ali, reći će Gjenero, politika je uvijek vođena interesima:

"Predsjedniku Trumpu ja važno održati saveznika koji bi mu bio od koristi u političkim pritiscima na EU i njene zajedničke politike, u skladu s time što je njegova administracija otvoreno prihvatila model "konfliktne suradnje" s EU, a za Uniju je važna njena konsolidacija i reafirmacija temeljnih vrijednosti na kojima se EU zasniva", kaže Gjenero.

Na pitanje, je li to pritisak na birače u istoj mjeri u kojoj je to i europsko navijanje za mađarsku oporbu, analitičar zaključuje:

"Mađarska je relevantna zemlja u regiji i njene ambicije bitno nadilaze njen puki geopolitički položaj i ekonomsku snagu, pa i brojnost stanovništva. Za dio birača naklonjenih Fidesz-u i Orbanu, to je poruka kako je score četiriju uzastopnih Orbanovih vlada relevantan, kako je Mađarska danas bitno utjecajnija nego što je bila prije, a za one koji smatraju da je potencijal Orbanovih politika iscrpljen, to je signal da je Europska unija vitalni okvir za Mađarsku i da je vrijeme za rehabilitaciju proeuropskih politika u Mađarskoj."

