Procurili detalji razgovora Orbana i Putina: 'Ja sam kao miš koji pomaže lavu'

Mađarski premijer Viktor Orban ponudio je veliku pomoć ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kojem se, kako je rekao, "stavio na uslugu", otkrio je transkript telefonskog razgovora iz listopada koji je objavio Bloomberg.

Vijest je objavljena u trenutku kada je američki potpredsjednik JD Vance stigao u Budimpeštu u utorak sa svojom suprugom Ushom Vance, dok Mađarska ulazi u završne dane žestoke izborne kampanje koja se odvijala u pozadini skandala oko odnosa Budimpešte i Moskve.

U utorak je Bloomberg izvijestio da je dobio transkript mađarske vlade o pozivu Orbana i Putina koji datira iz 17. listopada, u kojem je mađarski premijer navodno usporedio njihov odnos s odnosom "miša" koji je spreman pomoći ruskom "lavu" po potrebi.

"Jučer se naše prijateljstvo podiglo na tako visoku razinu da mogu pomoći na bilo koji način“, navodno je Orban rekao Putinu u pozivu, prenosi Guardian. "U bilo kojem pitanju gdje mogu pomoći, na usluzi sam vam", dodao je mađarski premijer.

Citirali Ezopovu basnu

Kako bi naglasio svoju želju da pomogne, Orban je navodno citirao jednu od Ezopovih basni u kojoj miš, nakon što mu se lav ranije iskazao milost, oslobađa istog tog lava kada ga lovci uhvate u mrežu.

Putin se na to nasmijao, navodi se u transkriptu koji je originalno objavio Bloomberg, a citirali su svjetski mediji.

Desničarski populist Orban je najnaklonjeniji Moskvi među EU čelnicima, zbog čega ga kritičari opisuju kao Putinovog trojanskog konja. U pozivu je Putin navodno pohvalio "neovisan i fleksibilan" stav Mađarske o njegovom ratu protiv Ukrajine.

Na kraju poziva, čelnici su se dotaknuli teme zdravlja. "Vježbam, također i skijam. Znam da vi igrate nogomet", rekao je Putin Orbanu, na što mu je on odgovorio: "Trudim se". Obojica su se nasmijala.

Najnovije otkriće o odnosu dvojice čelnika pojačala su pitanja o tome koliko će SAD i Rusiji pomoću Orbanu koji trenutačno zaostaje prema anketama uoči parlametarnih izbora koji je održavaju za vikend. Najozbiljniji izazivač koji bi, čini se, mogao uzdrmati Orbanovu 16 godina dugu vladavinu, je Peter Magyar, bivši član Orbanovog Fidesza.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta podržao Orbana, kojeg vidi kao "fantastičkog tipa" i "snažnog, moćnog vođu". Postoje sumnje i da ruske obavještajne agencije, zajedno s dezinformacijskim mrežama povezanima s Rusijom, pokušavaju utjecati na mađarske izbore.

POGLEDAJTE VIDEO: Orban režirao predizbornu predstavu? 'Operacija nije dobro prošla jer se čini da su je Srbi sabotirali'