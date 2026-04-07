Trebamo li se zabrinuti? JD Vance stigao u Mađarsku, Gjenero: 'Hrvatskoj je najvažnije nešto drugo'

U ožujku 2024., nakon NATO samita u Washingtonu i u vrijeme kada je Joe Biden još bio američki predsjednik, odvio se neobičan susret. Lokacija, Mar-a-Lago. Ime poznato kao omiljeno mjesto za golf i sastanke predsjednika u dolasku, Donalda Trumpa.

A na sastanku na raskošnom imanju ovoga je puta bio Viktor Orban.

Mađarski premijer 'došuljao' se na Mar-a-Lago kako bi s budućim predsjednikom porazgovarao 'o miru' te izrazio zabrinutost oko niza pitanja koja se tiču Mađarske i rata u Ukrajini.

"Razgovarali smo o načinima sklapanja mira. Dobra vijest dana: on će to riješiti!", poručio je Orban nakon sastanka koji je u Europskoj uniji podigao mnoge obrve. Doduše, kad je neki Orbanov potez naišao na odobrenje Europe?

Odobrava, s druge strane SAD.

Moćna podrška uoči izbora

Orbanov san se ostvario kada je Trump postao 47. američki predsjednik. Nije mu se, doduše, ostvario sam da Trump okonča rat u Ukrajini "u roku 24 sata", ali zato uoči mađarskih parlamentarnih izbora, i u utrci za svoj novi mandat, živi san mnogih političara - javnu podršku najveće svjetske sile i njezinog samog političkog vrha.

U veljači 2026. Trump put Budimpešte poslao svog državnog tajnika, Marca Rubia. Danas, tjedan dana prije mađarskih parlamentarnih izbora, u goste stiže i američki podpredsjednik JD Vance koji je ovog utorka sudjeluje i na obilježavanju Dana mađarsko-američkog prijateljstva gdje će održati govor, vjerojatno i javno podržati mađarskog premijera za novog-starog kandidata.

Zašto su američko-mađarske veze ovako snažne i kakvi se motivi kriju u njihovoj pozadini, za net.hr komentirao je politički analitičar Davor Gjenero.

"Sa svojim konceptom neliberalne demokracije, populizmom, ali i 'vrijednosnom neutralnošću' pri biranju političkih partnera, što mu je otvorilo vrata za pragmatičnu suradnju s ruskim diktatorom Vladimirom Putinom, mađarski premijer Viktor Orban najpoželjniji je europski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa", kaže Gjenero.

"Svojom politikom koja je postala 'euroskeptična' iz pragmatičnih razloga, poželjan je saveznik ove administracije koja Europsku uniju ne doživljava kao partnera nego kao globalnog protivnika ili barem nepotrebni teret", dodaje.

Naftna posla i kanali komunikacije s Rusijom

Orbanova administracija, kaže Gjenero, nije sudjelovala u manifestativnim izražavanjima lojalnosti Putinu, kao što su to činile Srbija i Slovačka, prisustvom premijera Roberta Fica i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića na ruskoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede u Moskvi.

Gjenero kaže, to je zato što u Mađarskoj ne funkcionira afektivna povezanost s Rusijom: "Nema te ruske meke moći, ali je istovremeno Mađarska osumnjičena za daleko ozbiljniju destrukciju 'diskrecije' zajedničkih europskih politika, jer je to mađarskoj administraciji odgovaralo iz pragmatičnih razloga."

Mađarska je, kako se pokazalo nakon niza trzavica Trumpa i čelnika EU zemalja, najbliža Trumpova saveznica u Uniji. Orban je od toga već značajno profitirao. U vrijeme kada je SAD oštro kritizirao Europsku uniju jer i dalje kupuje rusku naftu, Mađarska i Slovačka isposlovale su od Trumpa izuzeća od embarga na kupovinu ruske nafte.

"Mađarska je srednojeuropska država koja ima određeno značenje unutar Višegradske grupe, koja je dio inicijative 'Tri mora' i koja geopolitički pripada toj osi od Baltika, Poljske, pa do Jadrana ili Crnog mora, što je Americi relevantna europska geopolitička os", kaže Gjenero.

"Orbanova prednost je i to što ima otvorene kanale komunikacije s ruskim diktatorom, što može koristiti SAD, a da pritom Orban nije puki Putinov podložnik", napominje.

SAD ne može bitno promijeniti 'imidž' koji Mađarska uživa u Europskoj uniji. Pitanje je i može li produljiti izuzeće za korištenje ruske nafte, posebno nakon oštećenja naftovoda Družba.

"Nije vjerojatno niti to da bi nakon 2027. Mađarska mogla nastaviti opskrbu plinom iz Rusije posredstvom Turskog toka, pa niti da bi za nešto takvo mogla dobiti američku suglasnost ili čak podršku", napominje Gjenero.

Pretenzije samo 'figurativno na stolu'

Ipak, podrška uoči možda i povijesnih ovogodišnjih parlamentarnih izbora je tu. I JD Vance danas u Budimpešti da dodatno utvrdi to gradivo.

No, treba li Hrvatska biti zabrinuta zbog ovako snažnih američko-mađarskih veza?

Mađarski premijer Orban imao je nekoliko gafova kada je su u pitanju diplomatski odnosi s Hrvatskom. Primjerice, 2022. izjavio je da Mađarska ne bi imala problema s embargom na rusku naftu "da joj nisu uzeli more", aludirajući na hrvatsku obalu.

Nije tajna niti da su Orban i njegovi pristalice više puta koristili simboliku takozvane "Velike Mađarske" - objavljivali su karte koje uključuju dijelove hrvatskog teritorija, a Orban se uoči prijateljske utakmice mađarske nogometne reprezentacije s Grčkom ogrnuo i šalom koji prikazuje kartu te neprežaljene fantazije. S druge strane, u dobrim je odnosima s našim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Kad govorimo o odnosima s predsjednikom Milanovićem, kaže Gjenero, Orban je jedan od rijetkih u Europskoj uniji, osim slovačkog premijera Fica i njegovog tima, koji ne izbjegava komunikaciju s hrvatskim predsjednikom.

"Za razliku od Orbana, koji ima određen manevarski prostor u odnosu s Putinovim režimom, u tom je odnosu Milanoviću dodijeljena uloga pukog zagovornika Putinovih narativa", kaže politički analitičar.

Za Hrvatsku je, napominje, ključno da se prekine energetski utjecaj Rusije na Europu i moć koju nad europskim državama tim utjecajem uspostavlja totalitarni vladar iz Kremlja.

"Pitanje obnove Trianonske Mađarske samo je figurativno na stolu, bez obzira tko obnašao vlast u Mađarskoj. Mađarska sustavno radi na integraciji svoje manjine u svoju interesnu sferu i na uspostavljanju društvene moći na područjima na kojima su Mađari relevantan dio stanovništva. To, međutim, ne radi zahtjevima za promjenom granice, nego unutar sustava otvorenih granica u EU.

Hrvatskoj je najvažnije nešto drugo – da se Mađarska vrati u europske okvire, da se uključi u zajedničku energetsku politiku, te da svoje energetske probleme rješava prije svega uz pomoć hrvatske energetske infrastrukture", zaključuje Gjenero.

A hoće li se to stvarno i dogoditi, zaključit će građani na mađarskim parlamentarnim izborima 12. travnja, kada zemlja mora birati između 'neliberalnog' Orbana i oporbenog proeuropski orijentiranog Pétera Magyara. To će odredi okreće li Mađarska novi list u svojoj vanjskoj politici ili nastavlja prkosno dalje, na radost Trumpove administracije, a na glavobolju europske obitelji kojoj pripada.

