Orban krenuo prema srpskoj granici, objavio dramatičnu snimku: 'Uskrsni ponedjeljak, 6 ujutro...'

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da je u ponedjeljak ujutro krenuo prema granici sa Srbijom kako bi provjerio da je sve u redu s plinovodom na mađarskoj granici, nakon što je dan ranije odjeknula vijest iz Srbije da je spriječen pokušaj sabotaže pronalaskom većih količina eksploziva u blizini srpskog plinovoda.

"Uskršnji ponedjeljak, šest ujutro. Umjesto polijevanja, idemo prema mađarsko-srpskoj granici. Jučer su pokušali dići u zrak plinovod na srpskom dijelu. Provjeravamo je li sve u redu na mađarskoj strani", rekao je Orban u objavi na Instagramu gdje je podijelio snimku koja je, čini se, nastala u zoru.

Nije podijelio više detalja, no najavio je da će to učiniti uskoro.

Naredio da vojska čuva plinovod

Čelnici dviju zemalja izjavili su u nedjelju da su snažni eksplozivi pronađeni u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku. Orban je ranije potvrdio da ga je odmah nazvao srpski predsjednik Aleksandar Vučić o incidentu koji se dogodio izvan grada Kanjiže blizi mađarske granice sa Srbijom.

"Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći", rekao je Vučić, bliski Orbanov saveznik, u objavi na Instagramu. "Rekao sam premijeru Orbanu da ćemo ga obavještavati o istrazi."

Šef srpske Vojno sigurnosne agencije (VBA) Đuro Jovanić otkrio je da su imali informacije da će "vojno osposobljena osoba iz grupe migranata" pokušati izvesti diverziju na plinskoj infrastrukturi. Otkrio je također da istraga ukazuje da je pronađeni eksploziv proizveden u SAD-u.

Srpski predsjednik najavio je da će se "nemilosrdno obračunati" sa svakim tko planira ugroziti vitalnu infrastrukturu u Srbiji.

Orban je u nedjelju sazvao Vijeće za obranu, na kojem je naredio da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu. Njegov ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto optužio je Ukrajinu da stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, ocijenivši da se "teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa" u niz prethodnih događaja za koje je okrivio Ukrajinu od stalnih napada dronovima na rusku dionicu plinovoda, dizanja u zrak plinovoda NordStream, prekidanja opskrbe prirodnim plinom kroz Ukrajinu do zatvaranja naftovoda Družba kako bi se zaustavile isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj.

Sumnje u Mađarskoj

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je u nedjelju "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.

Ovaj je incident otvorio niz pitanja, kao i sumnje u cijeli incident. Bivši dužnosnik mađarske obavještajne službe rekao je za Reuters da su se u mađarskim sigurnosnim krugovima posljednjih dana vodile rasprave o preciznom planu za operaciju "pod lažnom zastavom" koja bi utjecala na plinovod u Srbiji kao dio napora da se utječe na mađarsko glasanje.

Vođa stranke Tisza Peter Magyar također je izrazio sumnju u izjave čelnika, rekavši da se čini da su usmjerene na poboljšanje Orbanovih izbornih izgleda.

"Nekoliko ljudi javno je naznačilo da će se nešto 'slučajno' dogoditi na plinovodu u Srbiji na Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. I tako se dogodilo", rekao je Magyar u izjavi.

Slične sumnje u nedjelju je izrazilo i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

