'TERORISTIČKI NAPAD' /

Orban naredio da vojska štiti plinovod nakon drame u Srbiji! Za sve su optužili Ukrajinu

Foto: Daniel Alfoldi/Zuma Press/Profimedia

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je 'svaki pokušaj lažnog povezivanja' Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji

5.4.2026.
18:27
Dunja Stanković
Daniel Alfoldi/Zuma Press/Profimedia
Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Snažni eksploziv pronađen je u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora.

Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom.

Optužuju Ukrajinu

"Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi“, rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu.

"Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream". 

"Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj“, rekao je ministar.

Turski tok, koji transportira prirodni plin Mađarskoj, kontinuirano su napadali deseci dronova na ruskom teritoriju, rekao je Szijjarto.

"Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Priznali suradnju s Moskvom: Detalji sa sastanaka EU curili iz Budimpešte

