Srbi pronašli eksploziv u blizini granice s Mađarskom? Vučić: 'Postoje tragovi'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje, izvijestila je agencija Tanjug.

"Pronašli su dva ruksaka, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove. Maloprije sam završio razgovor s Viktorom Orbanom o ovoj vijesti, jer da je došlo tu do prekida plina, Mađarska ne bi imala plina i mi na sjeveru Srbije ne bismo imali plina", rekao je Vučić novinarima.

Kazao je da je telefonski razgovarao s Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu, prenosi Tanjug.

Vučić: Postoje tragovi o kojima ne mogu govoriti

"Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu govoriti. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su puno pomogle. Ali očigledno da svjetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo pokazati najviši stupanj borbene sposobnosti", rekao je Vučić.

"Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim tko misli ugroziti vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno", naglasio je Vučić.

