FREEMAIL
Registracija
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRIĆE U VOJVODINI /

Srbi pronašli eksploziv u blizini granice s Mađarskom? Vučić: 'Postoje tragovi'

×
Foto: Stanislav Nedelja/ATAImages/PIXS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva

5.4.2026.
11:57
Hina
Stanislav Nedelja/ATAImages/PIXS
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje, izvijestila je agencija Tanjug.

"Pronašli su dva ruksaka, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove. Maloprije sam završio razgovor s Viktorom Orbanom o ovoj vijesti, jer da je došlo tu do prekida plina, Mađarska ne bi imala plina i mi na sjeveru Srbije ne bismo imali plina", rekao je Vučić novinarima.

Kazao je da je telefonski razgovarao s Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu, prenosi Tanjug.

Vučić: Postoje tragovi o kojima ne mogu govoriti

"Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu govoriti. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su puno pomogle. Ali očigledno da svjetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo pokazati najviši stupanj borbene sposobnosti", rekao je Vučić.

"Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim tko misli ugroziti vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno", naglasio je Vučić.

Aleksandar VučićSrbijaViktor OrbanEksploziv
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
