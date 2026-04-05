Srbi objavili detalje o pronađenom eksplozivu: 'Proizveden je u SAD-u! Imamo informacije o diverzantu'

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić u nedjelju objavio da je eksploziv "velike razorne moći" navodno pronađen u blizini plinovoda koji povezuje Srbiju i Mađarsku, novinarima se obratio šef srpske Vojno sigurnosne agencije (VBA) Đuro Jovanić koji je kazao da su mjesecima ukazivali da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Osim eksploziva, tvrdio je Vučić, srpske su snage pronašle i štapove za njegovo aktiviranje.

Šef srpske sigurnosne službe kaže da su tijekom istrage pronašli hermetički zatvoren eksploziv, posebno pakiran s detonatorskim kapsulama zapakiranima za transport, kao i detonirajući alat i pribor za pripremu eksploziva.

"Današnjoj operativnoj akciji prethodio je dobar operativni rad na terenu, dobra razmjena informacija među službama. U ovom slučaju raspolagali smo informacijama da će osoba koja pripada grupi migranata koji su vojno osposobljeni izvršiti diverziju na plinskoj infrastrukturi", kazao je u nedjelju, prenosi Kurir.

Dodao je kako su pritom imali niz dezinformacija o vremenu i načinu na koji će se to dogoditi.

'Eksploziv proizveden u SAD-u'

"Ta osoba će sigurno biti priveden, pitanje je samo hoće li istraga trajati više dana ili mjeseci, ali dosljedno ćemo izvršiti zadatak. Dezinformacija su govorile da će Vojska Srbije i njezini pripadnici koji rade za neku treću stranu pronaći ukrajinski eksploziv i okriviti Ukrajinu za to. To nije istina", dodaje Jovanić kazavši da proizvođač eksploziva ne znači ujedno da je i naručitelj ili izvršitelj ove operacije.

Kaže kako je istraga pokazala da se po oznakama na eksplozivu "nedvosmisleno vidi da je proizveden u SAD-u".

"Nastavljamo s radom, pripremamo dokaze za forenzička vještačenja i vrlo brzo ćemo podijeliti nove informacije", zaključio je.

Vučić je rekao da je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i obavijestio ga o istrazi: "Da je tu došlo do prekida plina, Mađarska ne bi imala plina kao i mi na sjeveru Srbije".

Srpski predsjednik najavio je da će se "nemilosrdno obračunati" sa svakim tko planira ugroziti vitalnu infrastrukturu u Srbiji.

Dužnosnici u Budimpešti i Beogradu nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o incidentu, koji se događa tjedan dana prije ključnih izbora 12. travnja u Mađarskoj.

Nacionalist Orban na izborima se bori da zadrži svoju više od 16 godina dugu vlast, a njegova stranka u anketama zaostaje za oporbenom strankom Tisza.

Sumnje u Mađarskoj

Bivši dužnosnik mađarske obavještajne službe rekao je za Reuters da su se u mađarskim sigurnosnim krugovima posljednjih dana vodile rasprave o preciznom planu za operaciju "pod lažnom zastavom" koja bi utjecala na plinovod u Srbiji kao dio napora da se utječe na mađarsko glasanje.

Vođa stranke Tisza Peter Magyar također je izrazio sumnju u izjave čelnika, rekavši da se čini da su usmjerene na poboljšanje Orbanovih izbornih izgleda.

"Nekoliko ljudi javno je naznačilo da će se nešto 'slučajno' dogoditi na plinovodu u Srbiji na Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. I tako se dogodilo", rekao je Magyar u izjavi.

Slične sumnje u nedjelju je izrazilo i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

Orban je u objavi na Facebooku rekao da je u nedjelju sazvao sastanak Vijeća za obranu kako bi raspravljao o incidentu na plinovodu koji transportira ruski plin preko Balkana u srednju i istočnu Europu.

"Prema informacijama koje imamo... pripremao se čin sabotaže", rekao je Orban nakon sastanka, dodajući da su obje zemlje pojačale zaštitu plinovoda.

Bez izravnog okrivljavanja Ukrajine za incident u Srbiji, Orban je rekao da "Ukrajina godinama pokušava odsjeći Europu od ruske energije."

"Ruski dio TurkStreama također je pod stalnim vojnim napadom. Ukrajinski napori predstavljaju opasnost za vitalne mađarske potrebe", dodao je.

Ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto sugerirao je da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, ocijenivši da se "teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa" u niz prethodnih događaja za koje je okrivio Ukrajinu od stalnih napada dronovima na rusku dionicu plinovoda, dizanja u zrak plinovoda NordStream, prekidanja opskrbe prirodnim plinom kroz Ukrajinu do zatvaranja naftovoda Družba kako bi se zaustavile isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj.

Szijjarto je rekao da je na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu.

POGLEDAJTE VIDEO: Šefica EU diplomacije odgovorila Orbanu: 'Hrvatska bi vam mogla pomoći, ali...'