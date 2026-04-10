FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL UŽIVO IZ BUDIMPEŠTE /

Stiže kraj Orbanove ere? Ankete mu nisu naklonjene pa pomoć stigla i od Trumpa

Osim ratom na Bliskom istoku, američki predsjednik Donald Trump bavi se i izborima u Mađarskoj. Na svojoj društvenoj mreži pozvao je Mađare da u nedjelju glasaju za aktualnog premijera Viktora Orbana. 

"Iziđite i glasajte za Orbana, on je pravi prijatelj, borac i pobjednik", napisao je Trump. 

Inače, Orban, koji mađarsku Vladu vodi 16 godina i kojem ankete nisu naklonjene u odnosu na protukandidata Petera Magyara, rano jutros obratio se građanima na društvenim mrežama. Optužio je svoje protivnike za sudjelovanje u organiziranom pokušaju upotrebe kaosa, pritiska i međunarodne demonizacije kako bi osporili odluku mađarskog naroda. 

Više doznajte u prilogu. 

VOYO logo
10.4.2026.
17:07
Ana Mlinarić
MađarskaViktor OrbanPeter MagyarDonald Trump
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Pogledaj još videa