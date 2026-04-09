Putnici podijeljeni novim sustavom kontrole na granici: 'Ružan je osjećaj tamo stajati dok drugi prolaze'

Na vanjskim granicama Europske unije još samo danas pečatiranje putnih isprava, a od sutra novi sustav kontrole putnika iz trećih zemalja.

"On dođe, stane pred kameru, mora pogledati u kameru, kako bi se snimila fotografija lica i isto tako mora položiti četiri prsta desne ruke na uređaj za uzimanje otisaka prstiju, kako bi se uzeli otisci prstiju“, kaže Suzana Vezmar, pomoćnica načelnika Postaje granične policije Slavonski Brod.

Putnici pozdravljaju uvođenje nove tehnologiju i odlazak pečata u povijest.

"To je dobra ideja čim ti ne udara pečat, samo je problem možda gužva, ali to je na početku desetak petnaest dana dok to ne uđe u sistem, ja mislim da će to ići flak, to je dobra ideja po meni“, kaže Muamer Zorlak iz Sarajeva.

Kontrole sada traju nešto duže

Kako bi se sve odvijalo kako treba policijski službenici daju upute pri snimanju lica i uzimanju otisaka prstiju putnika tako da građani sve razumiju, bez problema i ne traje stvarno dugo.

Prilikom prvog dolaska na granicu u sustav se unose svi potrebni biometrijski podaci, zbog čega je i trajanje granične kontrole nešto duže, no pri sljedećim prelascima granice kamera samo kontrolira lice pa čekanja ne bi trebalo biti.

'Ružan osjećaj'

"Bilo bi mi drago ispred svog ovog naroda koji se pati, koji se neugodno osjeća, kad ti stojiš tu u redu, a svi tamo autima prolaze, znaš koji je to osjećaj ružan, stajati i čekati, zašto, mi idemo tamo trbuhom za kruhom“, kaže Aladina Hodžić iz Zavidovića.

Prema podacima o prelascima granice sustav računa i trajanje dopuštenog boravka u schengenskom prostoru, što smanjuje i moguće zlouporabe.

"Onemogućava osobama da zlorabe pravo na kratkotrajni boravak.“ kaže Suzana Vezmar.

'Jako dobra stvar'

"Ja mislim da će ovo poboljšati recimo sam način života, odnosno da neće biti produženja nekih boravaka koji su nezakoniti i slično tome, tako što se mene tiče – jako dobra stvar.“ kaže Elvin Šakrak iz Goražda.

Postupno uvođenje digitalne granične kontrole počelo je u listopadu prošle godine čime je omogućena obuka policijskih službenika i prilagodba sustava, ali i putnika.

"Dok im nismo pojasnili prilikom prvog dolaska, kod svakog sljedećeg nismo imali poteškoća i oni su sami postali svjesni važnosti samog sustava i samih podataka“, kaže Suzana Vezmar.

Od ponoći kreće potpuna primjena ovog sustava koji bi trebao povećati sigurnost granice, omogućiti učinkovitije upravljanje migracijama i pouzdano praćenje trajanja boravka državljana iz trećih zemalja u Europskoj uniji.