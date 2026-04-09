Od ponoći velika promjena na granicama Schengena! Evo što se mijenja za putovnice

Novi elektronički sustav za kontrolu ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja od sutra, 10. travnja postaje u potpunosti operativan u svih 29 država članica šengenskog prostora.

Novi europski Sustav ulaska/izlaska (EES) počeo se postupno primjenjivati 12. listopada prošle godine i nakon šest mjeseci postaje u potpunosti operativan.

“Sustavom ulaska i izlaska gradimo najmoderniji IT granični sustav na svijetu”, rekla je glasnogovornica Komisije Arianna Podesta.

Moguća je suspendacija sustava

U slučaju duljih čekanja tijekom ljetnog razdoblja kada se očekuje povećani broj putnika pravila dopuštaju državama članicama da djelomično suspendiraju primjenu sustava kako bi se osigurala normalna protočnost na granicama. Ta mogućnost postojat će do rujna, objasnila je u četvrtak glasnogovornica Komisije Arianna Podesta.

EES je zajednički elektronički sustav koji bilježi i pohranjuje informacije o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze granice EU-a, čime se definitivno napušta udaranje pečata u putovnice.

Sustav automatski izračunava trajanje dopuštenog boravka državljana trećih zemalja i izdaje upozorenja državama članicama EU-a o isteku razdoblja dopuštenog boravka.

Pohranjuje podatke o identitetu

EES pohranjuje podatke o identitetu, putnim ispravama i biometrijske podatke, koji se čuvaju tri godine za one putnike koji poštuju pravila o kratkotrajnom boravku i pet godina za one koji prekorače trajanje dopuštenog boravka.

Svi državljani trećih zemalja koji prvi put ulaze u šengenski prostor trebaju dati otiske četiri prsta desne ruke i fotografirati se. Kod izlaska iz šengenskog prostora uzima se samo fotografija koje se onda automatski uspoređuje s onom koja je pohranjena u sustavu.

Otkirva slučaje prijevare identiteta

U posljednjih šest mjeseci bilo je više kritike zbog novog sustava. Zračne luke i avioprijevoznici upozorili su da će sustav uzrokovati ozbiljne poremećaje u zračnim lukama tijekom ljetnih mjeseci.

Kad sustav dobro funkcionira u prosjeku je potrebno samo oko 70 sekundi za registraciju ulaska ili izlaska, navodi Komisija.

Od početka primjene EES-a, prije šest mjeseci, registrirano je preko 45 milijuna putnika koji su prelazili granice šengenskog prostora. Za preko 24 tisuće ljudi odbijen je ulazak iz različitih razloga, a više od 600 njih ustanovljeno je da predstavljaju sigurnosnu prijetnju za EU-u.

“To doista pokazuje da sustav djeluje za ono za što je uspostavljen”, rekla je glasnogovornica Komisije.

Komisija navodi da su zemlje šengenskog prostora prijavile nekoliko slučajeva u kojima su otkriveni putnici koji su pokušali prijeći granicu s različitim identitetima.

Nedavno je u Rumunjskoj, kada su graničari prikupili biometrijske podatke putnika, otkriveno da ista osoba koristi dva različita identiteta s dva odvojena dokumenta izdana pod drugim imenom. Daljnje istrage pokazale su da je više država članica toj osobi tri puta odbilo ulazak u šengenski prostor. Bez biometrijske identifikacije putem EES-a, ovaj slučaj prijevare identiteta vjerojatno bi ostao neotkriven, navodi Komisija.

Lijepe im brutalne kazne, broje im dane - oni blokirali EU: 'Kako zaraditi plaću?'