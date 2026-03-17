'Jeste li imali problema?' Zabrinuti Hrvat pitao za prelazak srpske granice: Dobio je odgovore

U jeku povišenih političkih napetosti i oštre retorike između Zagreba i Beograda, jedan je korisnik na hrvatskom Redditu postavio pitanje koje muči mnoge koji planiraju putovati preko granice. Zabrinut zbog "trenutne situacije, vojnih saveza i Vučićevih ispada", upitao je zajednicu jesu li Hrvati imali problema pri ulasku u Srbiju posljednjih mjeseci.

Objava je brzo privukla pažnju, a u komentarima se razvila rasprava koja nudi umirujuću sliku stvarnog stanja na terenu, bitno drugačiju od one koja se stvara u medijima i političkim govorima.

Korisnikova zabrinutost nije bez osnove; dolazi u vrijeme kada srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić aktivno promovira narativ o "antisrpskom savezu" između Hrvatske, Albanije i Kosova te najavljuje opremanje vojske novim kineskim hipersoničnim projektilima. Takve izjave prirodno stvaraju osjećaj nelagode među građanima.

Stvarnost na granici: Profesionalnost unatoč retorici

Unatoč strahovima potaknutim visokom politikom, iskustva korisnika Reddita govore jednoglasno: problema pri prelasku granice nema. Najpopularniji komentar, koji je prikupio desetke pozitivnih glasova, sažima opći osjećaj zajednice: "Nema nikakvih problema pri prelasku granice. Može se osobnom ili pasošem... Vučić i SNS izvode predstavu za javnost, ali ne broje se krvna zrnca niti na granici niti u Srbiji."

Autor komentara dodaje kako su Srbi izvrsni domaćini i savjetuje jedino izbjegavanje eventualnih političkih prosvjeda.

Brojni drugi korisnici podijelili su svoja svježa iskustva, potvrđujući da su bez ikakvih poteškoća prelazili granicu više puta u posljednjih nekoliko mjeseci, bilo poslovno, bilo zbog obiteljskih veza ili turizma. "Ja sam u zadnjih šest mjeseci bila u Srbiji četiri puta i nikad ništa. Nit su nas pregledali, nit pitali išta", napisala je jedna korisnica. Drugi je dodao: "Išao sam četiri puta u zadnjih tri mjeseca i sve je bilo u savršenom redu na granici". Čak se javio i korisnik iz Beograda koji je poručio autoru objave da nema razloga za brigu i srdačno mu poželio dobrodošlicu.

Gužve zbog Schengena, a ne politike

Zanimljivo je da su neki komentatori istaknuli kako su veće zastoje i duža čekanja doživjeli na hrvatskoj, a ne na srpskoj strani granice. Jedan korisnik iz Slovenije požalio se na čekanje od osam sati zbog hrvatske kontrole. Kako drugi objašnjavaju, razlog tome nije politika, već pojačane kontrole na vanjskim granicama Schengena, čija je Hrvatska članica.

Uvođenje novog Europskog sustava za ulazak i izlazak (EES), koji podrazumijeva biometrijsku registraciju za državljane trećih zemalja, povremeno uzrokuje tehničke poteškoće i usporava protok putnika, što se lako može pogrešno protumačiti kao politički motivirano zadržavanje.

Rasprava na Redditu tako otkriva jasan raskorak između zapaljive političke retorike i svakodnevnog života. Dok se na najvišim razinama spominju naoružanje i savezi, obični građani s obje strane granice, sudeći prema ovim iskustvima, i dalje putuju bez problema, održavajući poslovne, prijateljske i obiteljske veze koje politika, čini se, ne može narušiti.

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjak razotkrio što se krije iza Vučićeva straha od napada: 'To je tako u slučaju Srbije'