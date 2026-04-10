Hrvati otkrili za koliku plaću bi radili na sezoni: 'Ispod toga je samo iskorištavanje'

S dolaskom proljeća poslodavci su u potrazi za sezonskim radnicima. I dalje su najtraženiji kuhari, pomoćni kuhari, konobari, prodavači, sobari i sobarice, čistači i čistačice te recepcioneri. Procjenjuje se da će ih ovog ljeta trebati oko 65 000. Prema istraživanju portala MojPosao prosječna očekivana plaća je minimalno 1518 eura neto. Riječ je, kažu, o porastu od devet posto u odnosu na prošlogodišnjih 1390 eura.

"Pripreme su započele u listopadu prošle godine, a samo zapošljavanje u veljači ove godine, tako da smo sada već spremni", rekla je Kristina Rogaljska direktorica prodaje i marketinga hotela u Splitu.

"Ljudi su jako dobri. Malo je teško kad si daleko od obitelji, to je malo neobično. Jako sam sretan. Ovdje smo kao obitelj. Ne znam kad ću otići, ali ni ne želim otići", rekao je kuhar Ranjeet Singh.

'Ti ljudi su ondje 24 sata'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: "Za koliko plaću biste vi radili kao radnik na sezoni?"

A ovo su neki od vaših odgovora:

"Realna plaća u sezoni bi trebala biti za pomoćno osoblje oko 1500 eura, smještaj i ručak. Ti ljudi su ondje 24 sata", smatra Zdenko Prelec.

"Ispod 2000 eura za normalno radno vrijeme ne bih. Ako su u pitanju vikendi i prekovremeni, onda ispod 3000 ne bih", napisala je Slavica Kolarec.

"8 sati na dan, smještaj i kuhani obrok - 2500 eura. I plus 1 slobodan dan u tjednu za pomoćnog radnika", komentirala je Sandra Kralj.

"2500 eura, realno - ispod je samo iskorištavanje radnika", poručio je Leon Sklizović.