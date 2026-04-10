Miro Kovač otkrio što se krije iza Trumpove zagonetne poruke: 'Shvatio je da je u nezgodnoj situaciji'

O stanju na Bliskom istoku i pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će se održati u subotu u Pakistanu, voditelji RTL-a Danas Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič razgovarali su s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem.

Što kažete na njegove posljednje poteze kada je riječ o ratu na Bliskom istoku?

Amerikanci su naši strateški partneri. Trump je izračunao da bi on mogao, kao u Venezueli, vrlo brzo srušiti vlast u Iranu. Nije profunkcioniralo.

Je li se prevario?

Krivo je izračunao u dogovoru s Netanyahom. Oboje su se, valjda, krivo izračunali. I sad su u vrlo nezgodnoj situaciji i Amerikanci i Izraelci, posebice Trump, koji ove godine ima izbore za Kongres, kao i Netanyahu, koji također ima izbore. Obojica su u nezgodnoj situaciji.

Zašto? Iran još nema nuklearnu bombu, blizu je, ali ima ekonomsku bombu. A ekonomsku bombu osjeća cijeli svijet. I što se događa? Veliki je pritisak na njega u američkom društvu. Rastu cijene u Americi, govorimo o energentima. Problem je s gnojivom, ali problem je i u cijelom svijetu.

Zašto se tako preračunao u svojoj prosudbi?

Ljudi se, kako bi rekli naši susjedi na istoku, prekombinuju. Dogodi se, je li tako. Rekli smo da se to sada njemu tako pokazalo. Pokazalo se i Vladimiru Putinu kada je mislio da će moći brzo srušiti vlast u Kijevu prije četiri godine.

A dogodilo se i Nijemcima kada su htjeli uhititi Josipa Broza kod Drvara. I na kraju nisu uspjeli.

Trump je najprije prijetio krajem civilizacije. Sada kaže da će se svijet resetirati najjače do sada. Što bi to moglo značiti?

Trump ima komunikacijsku strategiju da puno toga kaže. Ako puno govori, ponekad puno i pogriješi. Na kraju krajeva, u jeziku nema kosti, ali za ono može bosti. On to tako čini. Ne mora se svaka izjava interpretirati kao da govori profesor književnosti ili profesor starogrčkog jezika.

Svijetu nije ugodno, ali on je sada očito shvatio da je u nezgodnoj situaciji. I zato pristaje na pregovore s Iranom. Prije deset dana se nije tako izjašnjavao. Sada se na taj način izjašnjava. A to slijedi iz toga da je u nezgodnoj situaciji. Kako će se iz toga izvući, to je problem za njega. Ne smije ispasti gubitnik jer će ga demokrati napasti, kao što i u Izraelu oporba, lijeva oporba, napada Netanyahua.

Je li se izvukao iz ove situacije?

Još se nije izvukao. Pitanje je kako će se izvući. Ovo mu je malo pomoglo na neki način. Reći ću to tako jer se manje govori o Epsteinu u SAD-u. Sada se Melania izjasnila. Ali Trump se može izvući. Bit će nezgodno, ali još ima vremena da se izvuče. Jer pripremiti nekakvu kopnenu invaziju – za to bi trebalo, kažu eksperti, milijun vojnika. Tko će to poslati?

Što očekujete od pregovora u Pakistanu?

Ja bih volio da oni budu uspješni. A hoće li biti uspješni, to nitko ne zna. To ne znaju ni Iranci, koji će sjediti u jednoj prostoriji, odnosno Amerikanci u drugoj. Pakistanci će prenositi poruke – iranske Amerikancima i američke Irancima. To što tamo ide Vance može biti pokazatelj da gospodin Trump želi mirovno rješenje.

Možemo li očekivati kraj rata?

Ja bih to volio, mi bismo to voljeli. Mi u Europi smo paralizirani. Znači, zaista smo paralizirani i nemoćni. Imamo tu i tamo nekakvu ponovljenu suverenističku izjavu nekog čelnika veće države Europske unije, poput predsjednika vlade Španjolske, Sáncheza. Ali u biti smo paralizirani. Nama je u interesu da što prije dođe do mirovnog rješenja.

Ne dižu baš svi europski čelnici glas, koliko vidimo?

Ne dižu svi. To Sánchezu odgovara i zbog njegove situacije u samoj Španjolskoj.

Što se još pokazalo u ovom ratu? Da su paralizirane i slabe države u Zaljevu. Amerikanci ih nisu uspjeli zaštititi. To je velik problem na sadašnjoj razini za Amerikance. Jer ako ste vi pokrovitelj, ako ste hegemon, a na kraju se umiješa Kina kao konkurent – Kina djeluje iza kulisa i uspije pomoći da dođe do pregovora. To pokazuje da se nalazimo u nekoj vrsti vakuuma i da se neke stvari u svijetu mijenjaju kada je riječ o odnosu snaga.

Svi s nestrpljenjem i s neizvjesnošću čekaju nedjeljne izbore u Mađarskoj. Trump je dao potporu Orbánu. Može li mu to pomoći u finišu kampanje?

Ima samo jedan institut u Mađarskoj, koji se naziva Nézőpont, koji daje prednost – a to je institut blizak Fideszu, stranci gospodina Orbána. Sve ostale ankete daju prednost konkurentu Péteru Magyaru. Kako će na kraju ispasti, ne znamo, vidjet ćemo.

Što mislite, tko bi mogao pobijediti?

Sada čekamo tu nedjelju. Za nas u Hrvatskoj najvažnije je da budemo svjesni onoga što želimo i da ne budemo naivni. Jer na kraju krajeva i prethodnik Orbána je štitio mađarski interes, a konkretno je interes MOL-a. Tako i Orbán to čini, logično, a činit će i Magyar ako bude izabran.

Na nama u Hrvatskoj je da razmislimo o sebi, da jačamo svoju energetsku samodostatnost i svoju prehrambenu samodostatnost, kako ne bismo bili naivni. Tko god tamo pobijedi, mi ćemo s njim surađivati.