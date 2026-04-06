Hrvatska ženska reprezentacija spremna za završnicu: Kapetanica se vraća nakon godine dana

OKUPLJANJE

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak u Zagrebu, na Uskrsni ponedjeljak, uoči dva ključna susreta završnog tjedna kvalifikacija za EHF EURO 2026. Izbornik Ivica Obrvan pozvao je 18 igračica, a sve su se odazvale na okupljanje, priopćio je Hrvatski rukometni savez (HRS).

Posebno dojmljiva vijest je povratak kapetanice Katarine Ježić, koja se nakon godinu dana vraća u reprezentativni dres.