Bili smo na 25. festivalu žudija, a doznali smo i gdje se održava iduće godine

ČUVARI KRISTOVA GROBA /

U mnogim hrvatskim krajevima uskrsni običaji imaju posebno mjesto u očuvanju vjerskog i kulturnog identiteta. Žudije iz Dalmacije stoljećima bdiju uz Isusov grob.

U Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima kod Šestanovca ovaj običaj njeguje se s osobitom pažnjom, pa su i ugostili 25. smotru žudija. Okupilo se više od 30 skupina koje ovu tradiciju prenose se s generacije na generaciju.

Čuvari Kristova groba, ponos su kraja odakle potječu - 25. jubilarno izdanje smotre žudija održava se u župi Katuni Kreševo, a već se zna i gdje će se održati iduće godine. Praksa je takva da je svake godine nova župa domaćin.

Iduće godine, Sveti Kajo, potvrdio je Ante Smoljo, čuvar Kristova groba iz župe Sv. Kaje u Solinu: "Dugo smo čekali, ali dočekali smo domaćinstvo. Danas, nažalost, nastupamo zadnji, ali sretni smo da smo zadnji jer nas dogodine čeka domaćinstvo. Velika čast, velika obaveza, ali i veliki ponos. Čekamo to već dugo."