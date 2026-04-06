Izračunali smo koliko će poskupjeti 'tank', ali već ide novi udar: 'Ovo su ratna vremena'

Od utorka poskupljuje gorivo, a Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak ograničila njegovu cijenu za iduća dva tjedna.

Evo što će vas dočekati na benzinskim crpkama:

Nova cijena benzina bit će 1,66 centi, što je poskupljenje od 4 centa po litri. Da nema Vladinih mjera, stajao bi 1,76 eura.

Dizel poskupljuje čak 12 centi i nova mu je cijena 1,85 eura. Bez mjera bi bio 2,06 eura. Najviše poskupljuje plavi dizel, čak 17 centi po litri, i nova mu je cijena 1,36 eura.

'Da nema ograničenja Vlade, cijene bi bile i više'

Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, rekla je: "Da nema reakcija Vlade, cijene bi bile znatno više, ali sada je važno držati cijene stabilnima u odnosu na određena zbivanja koja su vanjska i na koja ne možemo utjecati te imati sigurnu opskrbu naftnim derivatima i cjelokupnom energijom u Hrvatskoj. To je naša primarna zadaća."

Budući da prosječni 50-litarski spremnik benzina od sutra poskupljuje 2 eura, a dizela čak 6 eura, mnogi su od sinoć krenuli na benzinske pumpe. Ista se slika nastavlja i u ponedjeljak, a gužvu povećavaju i svi oni koji se s praznim spremnicima vraćaju kući s uskrsnih blagdana. Najviše poskupljuje plavi dizel, što je loša vijest za ribare i poljoprivrednike, a nove cijene goriva velik su udarac i za autoprijevoznike.

INA: 'Spremni smo odgovoriti na izazove'

O svemu se oglasila i INA: "Kao kompanija od strateške važnosti za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj, INA kontinuirano prati tržišna kretanja te je spremna pravovremeno odgovoriti na sve izazove. INA nastavlja osiguravati opskrbu ne samo Ininih maloprodajnih lokacija već i svojih veleprodajnih kupaca. Poduzimaju se svi potrebni koraci kako bi se osigurao kontinuitet isporuke. Opskrba iz Inine rafinerije u Rijeci odvija se neprekidno."

Antonio Šunjić, potpredsjednik Ceha ribara HOK-a, komentirao je: "Poslovanje ide sve više na gore, sve ide nizbrdo. Nastojali smo držati cijene do Uskrsa, radi svijeta i prodaje ribe, a i po Uskrsu, ako se itko i uputi na more, morat ćemo krenuti s nekim podizanjem cijena."

Foto: RTL Danas

Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacije javnolinijskih prijevoza pri HUP-u, rekao je: "Daleki prijevoz, Zagreb–Split i tako dalje... to su sve stvari koje su građanima jako bitne i tu će doći će do korekcija (cijena op.a). Odluka je svakog prijevoznika kako misli to raditi. Sada je nužno da se osigura dolazak u školu, na posao, liječniku – sve što je građanima jako bitno."

Foto: RTL Danas

'Očekujemo od Vlade poteze, ratna su vremena'

Boris Podobnik, predsjednik Udruge malih distributera goriva, rekao je: "Očekujemo od Vlade da napravi poteze – ovo su ratna vremena kad praktički nema nikakve kontrole iz Bruxellesa – da ukinu eko naknadu, miješanje biodizela i fosilnog dizela, da se to jednostavno smanji."

Pitali smo i vas: Hoćete li se morati nečega odreći zbog novog poskupljenja goriva? Evo nekih vaših komentara:

"Za mojih 40 litara na mjesec, mogu izdržati. Nekad sam trošio od 160 do 200 litara. Tu se već lijepo uočava razlika", piše Stjepan Hermešćec.

"Bez obzira na to kolika je cijena benzina, ja uvijek točim za 20 €", piše nam Damir Šćepović.

"Penzioneri se odavno svega odriču, a i radnici na minimalcima. 80 % ljudi je na rubu siromaštva", kaže Estera Grgić.

"S obzirom na to da imam samo bicikl, neću se odreći ničega", zaključuje Blaženka Momčilović.

Božica Gorupec navela je: "Već smo se svega odrekli. Svaka godina je teška i svaka godina će biti teška."