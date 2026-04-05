Na prvi pogled bajka, ali iza leđa se kotrlja nešto što Hrvatima stvara nervozu: 'Bojimo se'

Kvarner natkrivaju snijegom posuta brda i onda u jednom pogledu već smo u ljetu. A tu privilegiju danas su doživjeli svi turisti, među njima i Stefan iz Njemačke.

"Dolazimo ovdje svake godine nekoliko puta, naravno i u Lovran, koji je u blizini, tamo smo u apartmanu. Tako da smo odlučili ovdje dolaziti prilično često", govori nam.

Gužve su u opatijskim hotelima. Da nema zečeva, slika bi mogla se dala prodati pod onu od srpnja ili kolovoza.

"Ovog je vikenda posebno, na punom smo kapacitetu, gosti su iznimno zadovoljni, samim time smo i mi zadovoljni, osjeti se blagdanska atmosfera u zraku. Vidimo da nam kreću i puno ljepši i sunčaniji dani. Opatija je poznata destinacija, pogotovo od proljeća pa nadalje, računa se Uskrs kao jedan start sezone i mi smo u ovaj start zaista uspješno krenuli", ističe voditeljica smještaja u opatijskom hotelu Kruna Juriša.

Trenutno je u zemlji 140 tisuća gostiju, od toga je 15 tisuća stranaca. Najviše turista odmara se u Istri na Kvarneru i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Visoke cijene

Priroda ovdje sve oduševljava, a cijene su, poručuju, druga priča. U odnosu na Njemačku je priuštivo, ali skok cijena u Hrvatskoj je posljednjih godina, kažu, ogroman. Zbog krize u svijetu boje se inflacije, ali ne mijenjaju planove za putovanja.

"Nastojimo zaraditi što više novca, da bismo balansirali sve, ali da, bojimo se toga. Ali pokušavamo živjeti život, lijepo se provesti", ističe Nadia iz Njemačke.

Turiste zabrinjava i rat. U lovranskom hotelu su zadovoljni uskrsnom popunjenošću, ali bilo je otkazivanja.

"Prekomorske grupe koje dolaze iz Azije, gdje smo imali zadnjih nekoliko godina dosta gostiju u zimskoj sezoni, oni nisu dolazili jer lete preko Dubaija i Dohe. Tu je bilo nekih otkazivanja, ali za razliku od njih, sve europske agencije i sve europske grupe su najavile i dolaze", priznaje vlasnik hotela u Lovranu Anto Rukavina.

A svi turisti s kojima smo danas razgovarali u Hrvatskoj planiraju provesti i ljetni godišnji. Neki su, pak, od turista postali i stanovnici.

"Kultura mi se svidjela, svidjela mi se svakako ljepota, oduševila me šetnja po Lungo maru, ljudi su svakako prijatni. Zaista, sve je nekako baš kao u nekom filmu i zaista me to oduševilo. Prvo sam dolazio kao turist redovno, a onda sam odlučio krenuti korak dalje i onda sam se preselio ovdje", priča nam Nikola Panić iz Srbije.

Sunce je pomilovalo turistička blagdanska očekivanja na temperaturama od preko 20 stupnjeva. Unatoč svemu što se u svijetu događa, Hrvatska dobro pliva.