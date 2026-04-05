Pisanice za turiste i slasni zalogaji sirnice. Rahul: 'Prvi put slavim Uskrs'

NEMA DO TRADICIJE /

Dubrovčani su Uskrs dočekali uz glazbu i pjesme, a obilježavanje ovog blagdana nije moglo proći bez dijeljenja njegova poznatog simbola - pisanica. Na ovaj način brojni turisti upoznali su se i s bogatom baštinom ovoga kraja.

Blagdansko raspoloženje i u Splitu. I ovdje je proslava Uskrsa protekla u glazbenom ugođaju, a dijelile su se pisanice i sirnice. U podjeli uskrsnih darova sudjelovali su i štićenici ustanove Juraj Bonači, a dobrog raspoloženja nije manjkalo.