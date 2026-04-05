Orban sprema nešto veliko? Spominje se eksploziv i tajna operacija 'Preokret'

MAĐARSKA KLIZI U KRIZU? /

U okolici Kanjiže u Vojvodini traje velika sigurnosna operacija nakon informacije da su u blizini plinovoda koji iz Srbije vodi prema Mađarskoj pronađena dva ruksaka s eksplozivom.

Na terenu su vojska, kriminalistička policija i obavještajne službe koje pretražuju tri sela. U potragu su uključeni i psi tragači, a područje nadlijeću helikopteri.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da postoje konkretni tragovi.

"Određeni obavještajni tragovi postoje. Mislim da znamo koja lica su trebala napraviti posljednji korak. Ne mislim na lica nego na grupacije iz kojih su lica", poručio je.

Vučić je o svemu obavijestio mađarskog premijera Viktora Orbána, koji je odmah sazvao hitnu sjednicu Vijeća za obranu. Nakon sastanka oglasio se mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, koji je odgovornost prebacio na Ukrajinu.

“Pripremao se teroristički napad na plinovod Turski tok, koji su Srbi spriječili. Taj pokušaj napada uklapa se u obrazac kontinuiranih nastojanja Ukrajinaca da onemoguće da ruska nafta i plin stignu u Europu. Ovo je bio vrlo ozbiljan pokušaj napada na naš suverenitet”, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.Ukrajina se zasad nije oglasila, no optužbe dolaze u jeku političke kampanje u Mađarskoj, u kojoj je upravo Kijev jedna od glavnih tema Viktora Orbána. Uz ranije optužbe o sabotaži naftovoda Družba, sada ponovno tvrdi da Ukrajina predstavlja prijetnju za njegovu zemlju.

“Europi se približava energetska kriza kakva još nije viđena. Europskim zemljama potrebna je, i bit će im još potrebnija, energija koja dolazi iz Rusije. U međuvremenu, Ukrajina već godinama radi na tome da Europu odsječe od ruske energije. Napori Ukrajine predstavljaju životnu prijetnju za Mađarsku”, izjavio je Orbán.

S druge strane, mađarska oporba tvrdi da je riječ o političkom igrokazu. Orbánov glavni oponent Péter Magyar iznio je ozbiljne optužbe.

“Već tjednima s više strana dobivamo signale da Viktor Orbán, uz pomoć srpskih i ruskih partnera, želi prijeći novu granicu zbog pada potpore Fideszu. Mnogi su upozoravali da će se ‘slučajno’ nešto dogoditi u Srbiji na plinovodu za Uskrs, tjedan dana prije mađarskih izbora. I tako se i dogodilo”, poručio je Magyar.

Na povezanost vlasti u regiji upozorava i srpska oporba.

“Ova vlast, na čelu s Vučićem, nema kredibilitet, jer je stalno igrala dupli pas s regionalnim liderima i autokratima kako bi se međusobno održavali na vlasti”, rekao je Savo Manojlović.

Dodatnu težinu cijeloj priči daje i nedavno pisanje Washington Posta o navodnoj ruskoj operaciji kodnog imena “Preokret”, koja je uključivala planirani lažni atentat s ciljem jačanja Orbánove popularnosti – što je on demantirao. Više pogledajte u prilogu.