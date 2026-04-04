Na obalama Save gore vatre: Pogledajte čaroliju krijesova u Dubrovčacima

PRIZORI KAO IZ FILMA /

U mnogim hrvatskim krajevima Velika subota nezamisliva je bez tradicionalnog paljenja uskrsnih krijesova, poznatih i kao vuzmenke, koji simboliziraju pobjedu svjetla nad tamom. U Lijevom Dubrovčaku, mjestu uz Savu, ovaj je običaj više od tradicije - to je središnji društveni događaj koji okuplja cijelu zajednicu, čak i kada vremenski uvjeti nisu idealni.

Ovaj lijepi kulturni i turistički događaj u Lijevom Dubrovčaku njeguje se već devetnaest godina, a sve je počelo inicijativom nekolicine entuzijasta. Marko Klak, tajnik Kulturno-umjetničkog društva Posavec i član lokalnog DVD-a, prisjeća se samih početaka.

"Ova tradicija se njeguje u ovom mjestu punih devetnaest godina", objašnjava Klak. "Prije devetnaest godina nekolicina naše djece, s jednim starim gospodinom koji je, nažalost, prije dva dana preminuo, Damirom Miškecom, osnovali su zajednicu i napravili ovaj lijepi događaj na Veliku subotu." Ovogodišnje paljenje krijesova tako ima i sjetnu notu, održano u spomen na čovjeka koji je bio jedan od pokretača tradicije.

Posebnost Dubrovčaka je život na dvije obale Save. Dok na desnoj obali gori jedan ogroman krijes, većina mještana, nakon svete mise, okuplja se na lijevoj obali. Kako desni Dubrovčani nemaju crkvu, na misu dolaze na lijevu stranu, a tu ključnu ulogu preuzimaju vatrogasci.

"Možda možete u kadru vidjeti i vatrogasce i čamce koji prevoze mještane", istaknula je reporterka Maja Lipovščak Garvanović. Upravo su članovi lokalnog DVD-a ti koji osiguravaju da svi sigurno stignu na misu i proslavu, spajajući tako zajednicu podijeljenu rijekom. Više doznajte u prilogu.