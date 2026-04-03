Više od 150 godina padaju zbog čuda vječnog života: Oni su Čuvari Kristova groba iz Betine

Na drugim mjestima zovu ih žudije, ali u Betini su – Čuvari Kristova groba. U odorama rimskih vojnika čuvaju tradiciju staru više od 150 godina.

Ivor Jušić, vođa Služba čuvara Kristova greba iz Betine ponosan je na tradiciju. "Gledate stare slike vaših očeva, stričeva, djedova. Tako je i kod mene u obitelji bio i otac, i brat i stric i onda je doša na mene red. Prvo sam bio vojnik, a zadnje četiri godine i vođa."

Okupljaju se na Veliki četvrtak u Župnoj crkvi sv. Frane, a nakon raspeća čuvaju Kristov grob do uskrsnuća. Tada će šokirani što je grob prazan popadati u crkvi. "To je tipična uniforma rimskog vojnika, a sastoji se od štita, mača, koplja, odore, cipela "isusovki'", kaže Matija Brkić, član Služba čuvara Kristova greba iz Betine.

Ranije su bili u mornaričkim uniformama, a današnji izgled imaju još od 50-ih godina prošlog stoljeća. "Kroz vrijeme nisu se puno mijenjale, samo su se obnavljale. zapravo, ista je bluza zelena ostala, isti su dijelovi oklopa, isti su štitovi, kacige, sve je još od tada. Znači od 50-tih godina se nije mijenjalo", kaže Silvio Tomas, predsjednik KUD-a Zora iz Betine.

Posebna tradicija

Čuvara mora biti neparan broj – 11 ili 13, uz vođu koji se izdvaja posebnom kacigom i plaštem. U vrijeme prvih predsezonskih turista su i turistička atrakcija.

Marina Kozić, direktorica TZ Betina ističe: "Služba čuva Kristova greba duboko je ukorijenjena u tradiciji i običajima stanovnika Betine. Ovaj je običaj naše kulturno blago, prenosi se s koljena na koljeno, a u predsezoni vidimo veliki potencijal da razvijamo i ovaj vjerski turizam puno više nego što je do sad bio."

Običaj je da ih mještani darivaju za Uskrs, a oni njih počaste tjedan dana kasnije na "mali" Uskrs.

"U subotu je kod nas u Betini običaj da idemo po kućama gdje nas ljudi primaju u svoje domove, daju nam jaja i pogače, koje se kod nas zovu bublije. Navečer idemo na svetu misu gdje padamo. Također i u nedjelju ujutro jer je jedino u Hrvatskoj kod nas običaj da se pada i u nedjelju", objašnjava Jere Pavić, član Službe čuvara Kristova greba iz Betine

A padat će i treći put na uskrsni ponedjeljak na Festivalu žudija koji se ove godine održava u Župi Katuni Kreševo u Općini Šestanovac. Bit će to 25. okupjanje čuvara Kristova groba iz cijele Hrvatske.