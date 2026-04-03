Uskrs sve skuplji ili samo osjećaj? Pitali smo vas koliko ćete potrošiti - evo što ste rekli

Zbog jakog vjetra, prodavači na zagrebačkim tržnicama žale se da je ovih blagdana manje kupaca nego inače. Dok kupci negoduju zbog visokih cijena, prodavači tvrde su ostale iste kao i prošle godine.

Unatoč cijenama, od tradicije se ne odustaje - na zagrebačkom Dolcu na Veliki petak, uz ribu, najviše se kupuju mladi luk i rotkvice.

Prodavač u ribarnici primijetio je slabiji promet na Veliki petak, tvrdi, cijene nisu toliko strašne. "Mislim da danas malo slabije ide u odnosu na prijašnje godine. Razlog je što bura puše pa ima manje ribe, ali i nema sitne ribe. A možda ljudima i budžet ne odgovora", kazao je Ivica Šarlija te na pitanje o cijenama dodao: "Nismo povećavali cijene. Brancin i orada su 13 eura, svatko si to može priuštiti."

"Mi smo došli iz Križevaca. Kupujemo plavu ribu. Uzeli smo skušu, zdravija je i jeftinija", tvrdi Marijo. Na placu se našla i Milica iz Zagreba koja nema lijepe riječi za cijene. "Užas. Malo smo skromniji postali pa ćemo si samo 'dušu privezat', kaj vele."

Koliko planirate potrošiti na namirnice za Uskrs?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Koliko planirate potrošiti na namirnice za Uskrs? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici net.hr-a.

"S obzirom na to da su cijene visoke i želimo si priuštiti sve kao i svake godine, onda ćemo zaviriti puno dublje u džep nego prije. Ispod 200 eura sigurno ne", procjena je Ivane Matanović.

Mica Brodarac nema tih problema, jer domaće je najbolje. Na pitanje koliko će potrošiti za Uskrs, kaže: "Ne puno, imam svoju domaću šunku, jaja i luk."

"Potrošila sam 100 eura. Točno sam vidjela što mi nedostaje i to kupila. Nema više nepotrebnog razbacivanja", napisala je u komentaru Maja.

Danijela Vrdoljak podsjeća na temeljne vrijednosti. "Onoliko koliko mogu. Najbitnije je da nismo gladni ni žedni i da Uskrs provedemo u krugu najmilijih. Sretan i blagoslovljen Uskrs želim svima."