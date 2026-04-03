'KOLIKO MOGU' /

Uskrs sve skuplji ili samo osjećaj? Pitali smo vas koliko ćete potrošiti - evo što ste rekli

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Koliko planirate potrošiti na namirnice za Uskrs? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici net.hr-a

3.4.2026.
17:18
Zbog jakog vjetra, prodavači na zagrebačkim tržnicama žale se da je ovih blagdana manje kupaca nego inače. Dok kupci negoduju zbog visokih cijena, prodavači tvrde su ostale iste kao i prošle godine.

Unatoč cijenama, od tradicije se ne odustaje - na zagrebačkom Dolcu na Veliki petak, uz ribu, najviše se kupuju mladi luk i rotkvice.

Prodavač u ribarnici primijetio je slabiji promet na Veliki petak, tvrdi, cijene nisu toliko strašne. "Mislim da danas malo slabije ide u odnosu na prijašnje godine. Razlog je što bura puše pa ima manje ribe, ali i nema sitne ribe. A možda ljudima i budžet ne odgovora", kazao je Ivica Šarlija te na pitanje o cijenama dodao: "Nismo povećavali cijene. Brancin i orada su 13 eura, svatko si to može priuštiti."

"Mi smo došli iz Križevaca. Kupujemo plavu ribu. Uzeli smo skušu,  zdravija je i jeftinija", tvrdi Marijo. Na placu se našla i Milica iz Zagreba koja nema lijepe riječi za cijene. "Užas. Malo smo skromniji postali pa ćemo si samo 'dušu privezat', kaj vele." 

Koliko planirate potrošiti na namirnice za Uskrs?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Koliko planirate potrošiti na namirnice za Uskrs? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijeli na Facebook stranici net.hr-a.

"S obzirom na to da su cijene visoke i želimo si priuštiti sve kao i svake godine, onda ćemo zaviriti puno dublje u džep nego prije. Ispod 200 eura sigurno ne", procjena je Ivane Matanović.

Mica Brodarac nema tih problema, jer domaće je najbolje. Na pitanje koliko će potrošiti za Uskrs, kaže: "Ne puno, imam svoju domaću šunku, jaja i luk."

"Potrošila sam 100 eura. Točno sam vidjela što mi nedostaje i to kupila. Nema više nepotrebnog razbacivanja", napisala je u komentaru Maja.

Danijela Vrdoljak podsjeća na temeljne vrijednosti. "Onoliko koliko mogu. Najbitnije je da nismo gladni ni žedni i da Uskrs provedemo u krugu najmilijih. Sretan i blagoslovljen Uskrs želim svima."

UskrsTema DanaPitali Smo VasBlagdanska Hrana
