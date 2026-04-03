15 KUHARA I 600 KG RIBE /

Osijek je opet poslužio glasoviti fiš: Svi masovno pohrlili, ali koji je točno recept...?

Osječanima je na Trgu svetog Trojstva, u povijesnoj gradskoj jezgri Tvrđi, podijeljeno tri tisuće porcija fiša. Pripremili su to članovi udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje. Sudjelovalo je 15 kuhara, utrošeno je oko 600 kilograma ribe, a za kuhanje su korišteni kotlići od 80 litara. 

Slavonski fiš, tradicionalno je posno jelo koje se na Veliki petak jede u Slavoniji i Baranji.

"Već godinama imamo naš standardni recept kojeg ne izdajemo tako lako. Nadam se da će se sve na okusu odraziti. Sve to treba pripremiti par dana ranije. Dovezemo i drva i ribu i sve to podijelimo. Tako da radova ima i prije i poslije podjele fiša", kaže Davor Tomić, predsjednik Udruge majstore kotlića Slavonije i Baranje. 

O hvalevrijednoj tradiciji se oglasio i osječki gradonačelnik Ivan Radić. Više doznajte u prilogu.  

3.4.2026.
21:02
RTL Danas
SlavonijaOsijekVeliki Petak
Najnovije
Najgledanije
Pogledaj još videa